DAMIANO CHE SI TOCCA IL PACCO SUL PALCO DELL'ARISTON CANTANDO "VI CONVIENE TOCCARVI I COGLIONI, VI CONVIENE STARE ZITTI E BUONI" POESIA PURA#Sanremo2021 pic.twitter.com/b157wnu1pD — Serena (@RickyGol22) March 6, 2021

Ivan Damiano Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

drusilla gucci

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi ha chiesto espressamente di essere nominata e così è stato andando al televoto con Andrea Cerio scelto da Roberto Ciufoli, il vero stratega del reality. Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark: lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’ Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary. Roba da Dario Argento.

L’eliminazione di sabato sera ad Amici di Maria De Filippi ha fatto veramente parlare. Anche Rosa di Grazia è stata molto discussa, il pubblico concentrato sull’uscita di Tommaso Stanzani, considerata per quasi tutti ingiusta. Il ballerino era il preferito della maestra Alessandra Celentano grazie alla sua grande bravura e ha conquistato il pubblico. Non solo per le sue doti artistiche, ma anche per i modi educati e gentili e per la sua bellezza. Attaccata in rete Lorella Cuccarini che lo mandato alla sfida. Ma Lorenzo ha fatto un post non rancoroso: ringrazia tutti per la bella esperienza.

salemi pretelli

Nella casa del Grande Fratello VIP ,nonostante un primo periodo è stato ricco di incomprensioni, causa anche Elisabetta Gregoraci, è nata (pare) una grande storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tanto che l’ex velino ha presentato il figlio alla sua amata Influencer e ha detto che é andata bellissimo. Amen.

damiano maneskin

Si era fatto il nome del sexissimo Sossio Aruta come concorrente dell’ Isola dei Famosi, ma non é successo. Secondo la sua versione gli é stato detto che non ci deve essere nessun ex protagonista del Grande Fratello Vip. Nessuno, infatti, tra i concorrenti di ora del reality condotto da Ilary Blasi, ha partecipato alla versione VIP del “Grande Fratello”. Di contro, però, due persone tra loro hanno invece preso parte alla versione del Grande Fratello NIP. Ovvero Daniela Martani e Andrea Cerioli. Una strana regola.

Alla trionfale puntata di Domenica In, Cristiano Malgioglio è stato ospite di Mara Venier con una commovente intervista. Il cantautore ha ricordato la sua grande amicizia con la grande attrice Maria Schneider che fu lanciata da Bernardo Bertolucci in Ultimo Tango a Parigi. Malgioglio e la Schneider si frequentavano e insieme hanno inciso un disco. Dice che l’attrice é stata traumatizzata a vita dalla scandalosa scena del burro alla quale fu in pratica costretta dal regista e dal protagonista Marlon Brando.

drusilla gucci

Tutti contro le vacanze dorate dei Vip, ma ecco che, ospite di Barbara D’Urso interviene le ragazze che vanno in vacanza a Dubai e altrove dicendo che non si puó dire quello che pensano tutti, ovvero che, detto in soldoni, vanno nella localitá per fare le escort. La conduttrice l’ha subito ripresa facendole notare che nessuno aveva detto ciò. Ora sarebbe divertente sapere cosa ne pensa là Morali degli uomini che vanno a Dubai...

Battute di dubbio gusto a Avanti un Altro: un concorrente si presenta definendosi drag queen, trans e ricchione. Il presentatore ripete l’ultima parola e tutti ridono. Diciamo un siparietto poco elegante. Nessun commento. Se fosse successo da Barbara D’Urso si sarebbe scatenato il finimondo in rete...

damiano dei maneskin

Arisa ad Amici ha sfoggiato un ridicolo baffo nero che faceva a pugni con le unghie rosse. “La domanda sui baffi di Arisa è d’obbligo, è difficile non notarli”, ha detto Maria De Filippi. La cantante ha risposto scherzosa: “Allora, innanzitutto le estetiste sono state chiuse fino ad ora. Poi dato che era in forse stamattina, mi sentivo un po’ maschio un po’ femmina, ho optato per la non scelta. Viva il genere umano!”. Ma chi avrà capito tra il pubblico che si riferiva alla legge Zan sull’ omofobia?

Amici serale. Scontro tra Alessandra Celentano e Stefano Di Martino reo secondo lei di aver dato un giudizio sbagliato. “Meno male che hai intrapreso un’altra carriera, ti dico solo questo” ha commentato piccata la prof riferendosi che da ballerino é diventato conduttore. Lui fantastico e pacato ha replicato: “Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega”

de martino celentano

La stella di Monica Bellucci brillerà ancora una volta a Hollywood alla vigilia degli Oscar nel corso del 16.mo Los Angeles Italia Festival promosso con il Mic (Dg Cinema) e Intesa Sanpaolo. L’attrice umbra, infatti, è tra le protagoniste del film ‘The Man Who Sold His Skin’ della regista tunisina Kaouther Ben Hania che verrà presentato, proprio in onore della Bellucci, all’indomani dell’inaugurazione della kermesse il 18 aprile. Opera entrata sorprendentemente tra in cinquina nella categoria “Best International Film” (spuntandola nel duello con l’italiano ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi). candidato agli Academy Award nella categoria miglior film internazionale.

damiano e victoria dei maneskin1

Chi é quel giornalista che ha tentato di circuire la figlia di un direttore per diventare direttore a sua volta?

malgioglio maria schneider giulia salemi e pierpaolo pretelli giulia salemi e pier paolo pretelli pierpaolo pretelli giulia salemi salemi dayane mello giulia salemi 2 giulia salemi giulia salemi 1 giulia salemi 1 Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli giulia salemi e pierpaolo pretelli giulia salemi e pierpaolo pretelli sotto le coperte pierpaolo pretelli giulia salemi damiano maneskin 1