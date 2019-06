LA BUONA NOVELLA - IRINA SHAYK IN LOVE CON IL FIGLIO DI CLINT EASTWOOD? – BIANCA (ATZEI) NON VA IN BIANCO: LA SUA STORIA CON LA 'IENA' STEFANO CORTI PROCEDE A GONFIE VELE - LA LAMBORGHINI A TUTTO GAS ANCHE NELLA MODA - KIM ROSSI STUART E ILARIA SPADA GENITORI BIS TRA DUE MESI: MA C’E’ UNA COSA DI LUI CHE LEI NON SOPPORTA – LA GIORNATA DA URLO DI MARA VENIER - IL VELINO PIERPAOLO PRETELLI SI SPOGLIA SU INSTAGRAM - UNO SCAPOLO IN MENO: ECCO CHI SI SPOSA - VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000 - www.novella2000.it

Il velino si spoglia e Serpa si propone

Il velino Pierpaolo Pretelli non è nuovo a scatti hot. Ci è ricascato con una foto di nudo artistico che ha pubblicato su Instagram come notato da Fabiano Minacci di BitchyF: tra i tanti commenti pieni di complimenti dei follower, ce n’è uno anche di un personaggio noto. Mario Serpa, ex del tronista Claudio Sona, ha adocchiato lo scatto di Pierpaolo ed ha scritto: «Ciao, io sono single!». Pretelli ha risposto con un cuore rosso e una faccina che ride sguaiatamente.

Tra due mesi Ilaria e Kim genitori bis

Il lieto evento si avvicina Ilaria Spada darà alla luce il secondogenito tra due mesi esatti. L’attrice, già mamma di Ettore ma che ha sempre detto di volere una famiglia numerosa, è al settimo cielo così come il marito Kim Rossi Stuart, che ha sposato lo scorso marzo con una cerimonia intima a Rieti. La Spada adora davvero l’attore, solamente una cosa la fa un po’ uscire dai gangheri: quando parla al telefono la sua voce è troppo alta!

Che ci fa Clayton “Thorne” a Milano?

Vi ricordate di Clayton Norcross, il bellissimo Thorne di Beautiful? A 64 anni rimane sempre un uomo affascinante. Ora è in Italia ed è facile incontrarlo in un bar in Piazza Argentina, a Milano. Prende lezioni di italiano all’aperto, da un’insegnante con la quale pare sia molto affiatato.

Uomini e donne: tutto ok per Giulia e Manuel

Giulia e Manuel avevano fatto preoccupare i numerosi fan che li seguono con affetto. Dopo la loro uscita mano nella mano da Uomini e Donne, infatti, i due ragazzi non hanno pubblicato post sui social e questo ha fatto pensare si fossero lasciati. Manuel ha ora pubblicato uno scatto che li ritrae abbracciati e che ha scatenato una pioggia di commenti su quanto siano una splendida coppia.

Uno scapolo d’oro in meno: Giannini sposo!

Anche uno degli scapoli d’oro del cinema italiano, alla fine si è dovuto arrendere! Adriano Giannini, figlio del grande attore Giancarlo Giannini, sposerà Gaia Trussardi, erede della famosa casa di moda e cognata di Michelle Hunziker. Il matrimonio si terrà all’Isola d’Elba dove i Trussardi possiedono una magione dove da anni passano tutte le estati.

La Lamborghini si lancia nella moda

Elettra Lamborghini, dopo The Voice Of Italy, ha scelto di collaborare nella moda con il brand 2star Collection. Nell’accordo tra la cantante-ereditiera e l’azienda della famiglia Morgese, una collezione di sneakers 2star Collection firmate Elettra Lamborghini e presentate in anteprima mondiale a Pitti Uomo; il merchandising di abbigliamento “Twerking Queen”, online sul sito www.elettralamborghini.com e la produzione dell’omonima linea di abbigliamento in selezionati negozi multimarca italiani a partire dalla prossima collezione primavera estate 2020.

Irina in love con il figlio di Clint Eastwood?

Dopo quattro anni, la modella Irina Shayk ha lasciato la casa dell’attore Bradley Cooper con il quale ha avuto la figlia Lea. Più voci danno l’attore vicino alla cantante Lady Gaga, già avvistata a casa di lui, con la quale ha girato e interpretato A Star Is Born, ma la popstar la scorsa settimana si è arrabbiata con alcune persone del pubblico del suo concerto a Las Vegas perché le hanno chiesto se avesse una liaison con Bradley. Inoltre, c’è chi dice che la Shayk sarebbe intima di Scott Eastwood, il bellissimo figlio di Clint.

Una Iena rende felice Bianca Atzei

Bianca Atzei, dopo la fine della relazione con Max Biaggi, ha ritrovato l’amore con Stefano Corti, inviato delle Iene. La coppia è stata paparazzata il mese scorso ma solo ora è uscita allo scoperto sui social. Dopo i video insieme, la cantante ha poi scritto su Instagram «Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Si, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni».

Mech premiato

Roma. Al Premio Margutta – La Via delle Arti sono stati premiati i protagonisti della cultura e dell’arte del nostro Paese. L’imprenditore ex Isola dei Famosi Gianluca Mech ha ritirato il Premio Italian Style per il suo lavoro, legato a Tisanoreica, di divulgazione scientifica e impegno nella ricerca (è l’unico programma dietetico al mondo a essere supportato da 30 pubblicazioni). Tra i premiati, Alberto Matano per la sezione giornalismo; Cristina Parodi per la sezione tv; Monica Marangoni conduttrice tv.

3. MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per dagospia

Vi siete mai chiesti chi c’è dietro alla fotocamera che ha scattato la maggior parte delle copertine dei libri degli Youtuber italiani?Per intenderci stiamo parlando dei cosiddetti “Influencer”. I giovanissimi autori che hanno registrato vendite vertiginose tanto da restare primi tra i libri più venduti già nella settimana d’uscita,ed ad aggiudicarsi oltre 50 mila copie in nemmeno quattro mesi dalla loro pubblicazione.Se apriamo uno dei tanti libri della categoria “Web Star”, è molto probabile che nei crediti ci troviamo il nome di Marco Del Torchio.Fotografo ed esperto di social, con più di 100 mila seguaci su Instagram.

Nel campo dell'editoria è anche direttore artistico dei libri: 50 challenge epiche..Marco Del Torchio, inoltre, ha scattato foto a Justin Bieber, Austin Mahone, Miley Cyrus, Sfera Ebbasta, Charlie Charles, Samuel Heron, Fred De Palma, Favij, i Mates, Rosalba Andolfi, Riccardo Dose, Giorgio Vanni, Eleonora Olivieri, iPalBoy, Sespo, Me Contro Te, Ludovica Bizzaglia, Madh,Rocco Hunt e molti altri.

E' uscito il video di “Ostriche e Champagne ”, di il Dandy Milano, soprannome di Daniel Prigioni , chiamato così dagli amici milanesi, che gli hanno attribuito questo nome da quando aveva circa 18 anni per la sua immagine sempre curata e attuale. Da sempre è appassionato di moda e bon ton. Chiamarsi Dandy è nato in modo spontaneo già dal primo incontro, dall’abbigliamento, al modo di pensare che si distingue dalla massa. Il video è stato girato a Nizza e sulle isole Caraibiche , tra Hotel a 7 stelle e fantastici yatch, spiagge bianchissime, terrazze, aperitivi glam, ambientazioni esclusivi, degni di una star del trap. Daniel si è preparato atleticamente e professionalmente e ha seguito anche un corso di recitazione e si è sottoposto a uno speciale allenamento con il personal trainer dei vip, Massimo Ronzini .

Una giornata da urlo per Mara Venier: al mattino applauditissima sfilata di Luisa Viola, il marchio per cui la conduttrice disegna una linea di moda. Nel parterre Jerry Calà e Massimo Boldi che, a fine sfilata, sono saliti sul palco a ballare con la Venier e le modelle. A sorpresa un recital del cantante Alfio che abbiamo visto a "Domenica In": pensate che é stato scoperto da Mara su Instagram ed é già una star. Nel parterre il grande fotografo Giovanni Gastel che ha realizzato la campagna pubblititaria della maison con Mara protagonista.La sera, invece, tutti a festeggiare Gerò Carraro, figlio del marito di Mara, Nicola Carraro: nell'elegante sala dei ricevimenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano, la cena di compleanno di Gerò pazzo d'amore per la compagna Laura Moretti. A cantare ancora Alfio. Poi Jerry Calà si é esibito con il suo repertorio. "Maracaibo" in primis.

Forse il jazz non l’ha mai eseguito sotto le dita del suo “Maestro”, ma si sa che la musica è un linguaggio universale Chissà ora se lo Steinway del 1956, appartenuto a Gian Carlo Menotti e restaurato nel 2017 da Fondazione Monini, sarà accarezzato anche dalle mani vulcaniche di un’artista considerato una delle più grandi star della musica jazz italiana. Casa Menotti attende infatti Stefano Bollani per l’assegnazione del Premio Monini “Una Finestra sui Due Mondi ”, categoria Big. Di sicuro sarebbe un bell’omaggio al fondatore del Festival dei Due Mondi che si è fatto spesso ispirare dal genere nei suoi soggiorni in USA.

A Milano tutti vogliono un ritratto dell'artista catanese Alfonso Restivo specializzato nella tecnica dell'iperrealismo figurativo. Ultimo ritratto realizzato quello di Matteo Salvini che gli ha personalmente consegnato. e ora i ritratti di Mauro Icardi, Beppe Bergomi, Fulvio Collovati e Gianluigi Donnarumma.

Due uomini, uno conosciuto "mezzobusto", l'altro no: si sono sposati segretamente a Ibiza. Dicono a tutti di essere innamoratissimi, di non poter fare a meno l'uno dell'altro, ma li si trova sempre su una famosa chat gay in cerca di un terzo con cui sollazzarsi.....

