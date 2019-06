LA BUONA NOVELLA – ELETTRA LAMBORGHINI A TUTTO GAS: DOPO ‘THE VOICE’ DUETTA (E SCULETTA) CON “PITBULL” – IL RITORNO IN STILE BOH DI ORIETTONA BERTI E QUELLO DA LIBERTINO DI HELMUT BERGER, ATTORE FETICCIO DEL GRANDE LUCHINO VISCONTI – MICHAEL TERLIZZI NEL NUOVO VIDEO DELLA ZANICCHI - NO ANCELOTTI, NO PARTY ALL’ANEMA E CORE DI CAPRI- E POI ROSSELLA IZZO E NANCY BRILLI, ROMINA CARRISI E VALERIA MARINI - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

elettra lamborghini

Elettra Lamborghini duetta con Pitbull

Dopo il ruolo da giudice a The Voice Of Italy - condotto da Simona Ventura - al fianco di Gué Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio, per Elettra Lamborghini è un periodo d’oro: è infatti appena uscito il suo singolo Tocame, che si preannuncia un tormentone estivo, in cui duetta con una superstar del calibro di Pitbull.

Michael Terlizzi nel nuovo video di Iva

elettra lamborghini

Ecco in arrivo il primo impegno importante per Michael Terlizzi, visto al Grande Fratello: il ragazzo ha conquistato tutti per la sua educazione e per la sua semplicità, uno fra tutti Cristiano Malgioglio. Bene, il ragazzo sarà quindi protagonista del prossimo video della canzone di Iva Zanicchi, il cui titolo, però, è ancora top secret.

Berger libertino nel nuovo film di Serra

elettra lamborghini

In tanti lo davano per finito, ma Helmut Berger, attore feticcio del grande Luchino Visconti, è tornato alla grande con il film Liberté, di Albert Serra presentato all’ultimo Festival di Cannes, in cui è protagonista. Per non smentire una vita di eccessi, interpreta un anziano libertino che di notte gira i boschi in cerca di partner sessuali.

Pensare che potevano esserci Doris e Robert

Gossip vintage. Il Laureato, film entrato nella storia del cinema, aveva come protagonisti Dustin Hoffman e Anne Bancroft, diventati due simboli di una generazione. Ma Dustin e Anne furono una “seconda scelta”: al loro posto ci dovevano essere Doris Day, la fidanzatina d’America recentemente scomparsa, e Robert Redford. I due attori, però, non se la sentirono di interpretare il film visto il tema “pruriginoso”: nella pellicola una donna matura seduce un neo laureato.

elettra lamborghini

Orietta Berti, un ritorno in stile... Boh!

In onda nel programma di Rai 2 Stracult il singolo BOH! del maestro Franco Micalizzi con l’interpretazione di Maurizio Ferrini e il featuring di Orietta Berti. Questo ironico pezzo estivo ha esordito alla grande ed è piaciuto al pubblico. BOH! è il curioso titolo della canzone: infinite volte nella nostra giornata usiamo questa parola per indicare una risposta vaga o un commento perplesso a situazioni disparate, e la maggior parte delle volte neanche sappiamo quanto spesso la utilizziamo, questa parola.

IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI

L’imprenditore con la passione del cinema

Francesco Butteri ha frequentato una scuola di recitazione, ama i film di Luchino Visconti e ha già all’attivo l’esordio nel mondo delle fiction: ha infatti partecipato a Non dirlo al mio capo 2, visto su Rai Uno, al fianco di Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Ma le sue mire sono altre, ha già lavorato nel management, e ora agisce nel campo immobiliare. In pratica, un imprenditore con una marcia in più. Francesco Butteri è tutto questo, le persone si interessano subito a lui grazie anche alla sua avvenenza, come è capitato con l’attrice Cate Blanchett che ha incontrato ad una festa a Milano.

IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI

NOVELLA

ALessandro Cassaghi per Novella 2000

Grande festa a Roma per la fine dell’ottavo anno dell’Accademia di cinema di Rossella Izzo, sorella di Simona, con la consegna dei premi Accademia Actor’s Planet School. Primi ad arrivare Ricky Tognazzi con la moglie Simona Izzo. Grande attesa per l’arrivo della madrina Nancy Brilli. C’erano i docenti dell’Accademia Fioretta Mari, Federico Moccia, Giulio Manfredonia e Maria Rosaria Russo. In prima fila Daniela Poggi, Sara Ricci, Guia Jelo, Janet De Nardis e Beppe Convertini. Tanti applausi per i premiati Cristiano Caccamo, Primo Reggiani e Giuseppe Zeno. A proposito, Simona Izzo ha anche scritto un film per Zeno e Vanessa Incontrada, Le quattro lune «Speriamo di realizzarlo presto» ci dice Simona, «Intanto partiamo per la Romania dove cominciano le riprese di La vita promessa 2 con la splendida Luisa Ranieri». A fine serata Rossella, poi, ha salutato gli amici al ristorante Nina’s di Piazza Euclide, con taglio della torta e brindisi con champagne.

helmut berger

Capri. Periodi di feste alla Taverna Anema e core, dove c’è stato party di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Napoli a Capri ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno in compagnia di amici e colleghi, tra questi anche Gennaro Gattuso. Per l’occasione, Gianluigi Lembo ha intonato Napoli è e cantato due volte Happy Birthday: infatti era anche il compleanno di Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, che ha duettato con Gianluigi cantando I will survive.

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per dagospia

visconti berger e romy 20

Valeria Marini international. Valeria Marini ha scelto una cover limited edition "baci stellari" realizzata in un unico esemplare esclusivamente per lei da Crystal Couture Milan per lo shooting Tv della BBC con il presentatore - ex parlamentare britannico- Ed Balls qui nella foto insieme a Davide Bertellini - managing director del lifestyle brand made in Italy ideato da Paola Boscolo.

Il numero di speaker sul palco di Meet Music, dj conference gratuita in programma al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (GR) dal 25 al 27 giugno, cresce. Il programma del pomeriggio della prima giornata, il 25 giugno, si è arricchito della presenza di tanti altri protagonisti della scena italiana ed internazionale ed è diventato ancora più ricco. Grazie ad un collegamento video da Milano, dove come sempre conduce in diretta i suoi programmi (oggi Albertino Everyday va in onda dalle 17 alle 19 su m2o, dal lunedì al venerdì), Albertino interagirà con Andrea Pellizzari, che sarà invece sul palco di Follonica. L'intervento di uno dei dj simbolo della scena italiana, un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, è previsto per le 15 circa del 25 giugno. L'esperienza di Albertino per tutti coloro che sognano una carriera professionale nella musica da ballo è semplicemente insostituibile.

GF - BACIO TRA MICHEAL TERLIZZI E GIANMARCO ONESTINI

Da Milano, tutti a Roma. Gio Montez dà il via ad artSTREET, programma di residenze e interventi urbani che si svolgerà presso Atelier Montez, nella storica periferia di Roma Pietralata, nei mesi di giugno e luglio 2019. Nel corso dei prossimi due mesi, gli artisti ospiti saranno invitati a studiare ed approfondire temi quali la rigenerazione urbana, l’inclusione sociale e l’impatto ambientale. I primi artisti ospiti delle residenze di artSTREET saranno gli artisti Tancredi Fornasetti e Jos Diegel, nella foto. Il primo presenterà i suoi lavori mercoledì 26 giugno, sempre presso l'Atelier Montez. Il secondo artista, invece, subentrerà nel mese di luglio e approfondirà il discorso sul nuovo realismo cinematografico nella periferia di Pietralata, ispirandosi alla nascente poetica locale che prende spunto dal Realismo Cinematografico di Pasolini, Fellini, Antonioni.

michael terlizzi

Andrea Maddaluni, atleta e influencer, le due cose possono andare d'accordo. L’influencer del taekwondo italiano, già due volte Campione Italiano Universitario, ha costruito un suo percorso sui social, ama la disciplina sportiva e sogna di diventare un professionista.Su instagram è conosciuto con il nome @iammadda e il suo seguito in questi ultimi mesi è cresciuto a ritmi impressionanti, centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani coetanei, ne seguono le giornate di allenamento e dieta ferrea, scambiandosi idee sull'importanza dei sogni e della tenacia che serve per raggiungerli. Un ragazzo come tanti o quasi visto il fisico scolpito da una vita sportiva dedicata prima al nuoto e poi alla sua passione: il taekwondo.

Chi é quel personaggi televisivo che ospita nel suo programma alcuni opinionisti che, durante l'estate, ricambiano progurandogli delle serata molto remunerative nelle discoteche e nei centri commerciali del Sud?

