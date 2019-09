LA BUONA NOVELLA – “CHIARA FERRAGNI, ATTENTA CHE TI SCAPPA UNA TETTA”, LA 'FIRST BLOGGER' FA IL BOTTO AL BOTTEGHINO MA SU INSTAGRAM VIENE INFILZATA DAI FAN PER IL MAKE-UP: "HAI LE "BASETTE" BIANCHE E POI DUE POMELLI AL POSTO DELLE GUANCE, SEMBRI UNO DI QUEI BAMBOLOTTI PER VENTRILOQUI CHE HANNO LA MASCELLA CHE SI STACCA” – RENZI TWITTA TOMMASO PARADISO: "BELLISSIMA CANZONE DOPO LA SCISSIONE"(VIDEO) - COSA SUCCEDE IN CASA DI EVA HENGER ? – IL TRIANGOLO TAYLOR MEGA, GIORGIA CARDARULO ERICA PIAMONTE – E LA DE FILIPPI... - VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000

Eva Henger dice che la figlia Mercedes è stata plagiata dal fidanzato Lucas Peracchi che l'ha allontanata dalla famiglia. Tutto nasce da un video pubblicato da Lucas in cui esclama "puttana Eva", video pubblicato da Mercedes. Gli amici di Lucas non credono a niente di ciò, dicono che Lucas è un ragazzo onesto, gentile e innamorato.

Compleanno di baby Bianca e mamma Sabina Negri, autrice, giornalista e drammaturga,nello storico locale degli artisti ( o dei teatranti) Santa Lucia in San Pietro all'Orto. Tra fotografie di attori e ospiti vip hanno soffiato le candeline mamma e figlia. Nella foto, Sabina Negri tra il direttore Francesco Del Vecchio e Bruno Paletta.

Alla faccia dei detrattori: la "first" blogger ha fatto il botto. Il tanto denigrato documentario Chiara Ferragni – Unposted ha incassato la bellezza di 513.543 euro in 24 ore, con quasi 400 copie a disposizione, una media di oltre 1300 euro a sala e 51.219 spettatori paganti. Primato del botteghino nazionale conquistato, sconfitto persino "IT", nonché miglior partenza del 2019 per un ‘film italiano’. Facile che, dinanzi a numeri simili, il film potrebbe rimanere in sala anche oltre i 3 giorni di programmazione previsti.

Il Premio Pierangelo Bertoli 2019 va a Luciano Ligabue. Il riconoscimento gli verrà consegnato durante la serata finale di venerdì 18 ottobre, condotta da Andrea Barbi, presso il Teatro Storchi di Modena. Il Premio Pierangelo Bertoli , indetto dall’ Associazione Culturale Montecristo con la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di BPER BANCA, va ad artisti che abbiano inciso e pubblicato, nel corso della propria carriera, più di quindici album. Nella stessa sera i l Premio Pierangelo Bertoli “Italia d'oro” sarà assegnato alla PFM . Raphael Gualazzi ritirerà il Premio Pierangelo Bertoli “A Muso Duro”, per la capacità di affrontare il suo percorso artistico in modo intellettualmente indipendente.Il Premio Pierangelo Bertoli “Per Dirti t'Amo” andrà a Enrico Nigiotti, autore di brani di successo per Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini.

Studio nuovo, scenografia totalmente rinnovata per Uno mattina in famiglia che è partito con un boom di ascolti su Rai 1 con la nuova coppia Tiberio Timperi e Monica Setta. Due giornalisti classe 1964 Timperi e la Setta sono la vera novità di questo palinsesto di Rai Uno.Per Tiberio è un ritorno alle origini nel programma che ha condotto per ben 22 edizioni mentre per monica è un ritorno in Rai a 8 anni dalla stagione di successo vissuta a Rai 2 con il fatto del giorno.

Come si sente Monica? 'emozionata come fossi al primo giorno di scuola' dice la Setta 'per me questo programma è un sogno che si avvera. Lo seguo da sempre e quando il direttore Teresa de Santis mi ha chiesto di condurlo mi è sembrato di toccare il cielo con un dito. Tiberio è un mostro sacro della tv ed io mi avvicinerò a lui e al programma con umiltà e passione. Da sempre sognavo di lavorare con il grande Michele guardi che considero il più grande genio della tv intelligente e divertente'. ci sono Stefania Orlando poi la rubrica dei sentimenti di Marta Flavi, il gossip di Gianni Ippoliti e Giovanni Terzi.

Come si sa, Tommaso Paradiso ha annunciato lo scioglimento della sua band TheGiornalisti. Il leader della band ha dato la notizia attraverso i social dicendo, tra le altre cose di avere “scritto e cantato ogni singola nota dei brani dei TheGiornalisti” , Marco Musella, chitarrista del gruppo ha immediatamente risposto: “se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones“.

Un ulteriore riconoscimento internazionale, per il noto attore, regista e produttore cinematografico italiano, Rocco Siffredi: il divo dell'intrattenimento per adulti ha ritirato ieri sera, mercoledì 11 settembre, una delle più ambite statuette in lizza a Berlino, durante la consegna degli XBIZ Europa Awards di Berlino: premi dell'industria di settore che acclamano le più lodevoli produzioni cinematografiche a luci rosse d'Europa. Il 55enne nato ad Ortona (CH) è stato scelto per condurre, in coppia con l'attrice polacca Misha Cross, la serata di gala della kermesse berlinese: “Benvenuti tutti quanti alla serata più fantastica.. in Europa, ragazzi!” - ha dichiarato, in entusiasta lingua italiana, Rocco Siffredi durante l'apertura del Galà (VIDEO). Sul palco il noto divo italiano non ha risparmiato battute e aneddoti in inglese, nell'inedita veste di conduttore. Ma ha smesso i panni della guida, quando ha ritirato il premio come “miglior regista dell'anno”, come decretato dall'industria europea dell'intrattenimento per adulti, riunita ieri sera agli Xbiz Europa Awards di Berlino.

Taylor Mega e Erica Piamonte non sono sicuramente due brave attrici: Taylor avrebbe tradito l'ormai ex fidanzata (?) con un' indossatrice barese di nome Giorgia Cardarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tentatrice a Temptation Island Vip e ex flirt di Andrea Damante. Erica è sbottata su Instagram dicendo che sino al giorno prima riceveva messaggi d'amore da Taylor. In molti non credono a tutto ciò: un nuovo teatrino per restare sotto i riflettori?

Umberto Montano, l’imprenditore che ha inventato il Mercato Centrale, a Firenze, Torino, Roma e tra poco a Milano, é nato a Stigliano, piccolo centro in provincia di Matera, è stato un pioniere del food business fiorentino agli inizi degli anni ’80. Per lui Arturo Artom ha approntato un "cenacolino" nella splendida casa dei galleristi Gianni Maimeri e Silvia Basta con pochi selezionatissimi ospiti. Una serata all'insegna dell'eccellenza.

L'Artista Adele Ceraudo insieme al titolare di OttoTredici, azienda fiorentina produttrice di foulard e scialli stampati e tinti a mano, Paolo Panerai, hanno deciso di realizzare una produzione di foulard numerata che ritragga un opera dell'artista dalla collezione "Le Affinità elettive". Tra le diverse opere è' stata scelta come immagine la reinterpretazione al femminile del David di Michelangelo per legare maggiormente l'iniziativa alla città di Firenze. Questo connubio è nato con uno scopo nobile, parte del ricavato delle vendite delle creazioni Ottotredici verrà devoluto a un associazione che tutela le donne

Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è intervenuta Maria De Filippi. Secondo Il Vicolo delle News avrebbe parlato di una persona che lavorava nel suo programma e che adesso sarebbe “un leone da tastiera”. La conduttrice avrebbe anche detto che questa persona si è licenziata perché voleva uno stipendio più alto. “Maria ha cercato di difendere Er Faina. Ad un certo punto ha detto che ci sono troppi leoni da tastiera in giro e che anche lei ci ha avuto a che fare.Maria De Filippi ha preso la palla al balzo nel dire che le è capitato di avere a che fare con questo tipo di gente. Gente che ha criticato il programma e chi lavora per lei seppure abbia lavorato lì, ad esempio ha dato lavoro a chi poi si è licenziato pretendendo una paga più alta rispetto a quella che gli potevano dare.

Tali persone poi se la sono presa con la singola persona che lavora per lei (appunto Mennoia che era proprio lì affianco).Maria da gran signora (pure furbona) non ha fatto nomi. Ma è inevitabile pensare (magari erroneamente?) che potesse avercela proprio con Teresa Cilia, visto le denunce dell’ex tronista nelle settimane scorse, dove appunto ha attaccato senza pietà la Mennoia, e soprattutto visto che lei è una di quelle che ha lavorato con loro e poi improvvisamente

Da https://www.corriereadriatico.it

Chiara Ferragni non poteva certo mancare alla sfilata della Maison Dior alla Parigi Fashion Week. Accompagnata dalla sorella Valentina, l'influencer ha fatto il tifo dalla prima fila per l'amica Maria Grazia Chiuri, fashion director del brand. La scelta dell'abito è ricaduta su un vestito che ricorda un'armatura, ma con dettagli decisamente hot. Nonostante i seni parzialmente a vista, ormai sempre più frequenti nell'immagine di Chiara Ferragni, i suoi follower su Instagram sono riusciti a notare un altro dettaglio fuori posto.

Per la sfilata Dior dedicata alla sostenibilità, con ben 164 alberi portati in passerella, Chiara Ferragni ha indossato ovviamente un capo della maison decorato con richiami alla natura e caratterizzato da un gioco di vedo non vedo laterale che mette in bella mostra i seni delicati, un dettaglio sempre più consueto nei suoi look. Forse per questo non fa più scalpore, e i follower della Ferragni, un tempo pronti ad additare come indecente ogni centimetro di pelle scoperta, stavolta si sono limitati a qualche ironico "attenta che ti scappa una tetta" e hanno dovuto cercare un altro particolare per screditare la regina delle influencer.

A scatenare un piccolo dibatitto tra i fan, il make-up di Chiara. «Qualcosa è andato storto con il trucco...», scrive una ragazza, che continua: «Hai le "basette" bianche e poi due pomelli al posto delle guance, sembri uno di quei bambolotti per ventriloqui che hanno la mascella che si stacca».

