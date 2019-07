LA BUONA NOVELLA – MOGOL RESTA IN POLE PER FARE IL DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2020 - IL PROSSIMO FILM DEI MANETTI BROS SARA’ SU “DIABOLIK”. PROTAGONISTA LUCA MARINELLI - IL 12 LUGLIO 2019 A VILLA BONIN A VICENZA ARRIVA BOB SINCLAR – IL TORMENTONE ESTIVO DI FRANCESCO NOZZOLINO “MI PIACE LA ZUCCHINA” – VIDEO

Ivan Damiano Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Mogol direttore artistico di Sanremo?

Si dice che potrebbe essere Mogol il direttore artistico del Festival di Sanremo. Insieme a Battisti, Mogol ha scritto indimenticabili pagine della canzone italiana, ma con Sanremo non ha un buon feeling: dieci anni fa premiò la canzone di Povia Luca era gay, che in molti non ritenevano avesse grandi qualità.

Poi, lo scorso Sanremo, Mogol disse «La canzone è carina e lui mi sembra un ragazzo umile, forse il testo si potrebbe migliorare» parlando di Mahmood e della sua Soldi, vincitrice del festival e poi arrivata seconda all’Eurovision Song Contest diventando la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify.

Una festa i 100 anni di Save The Children

Al Bulgari Hotel di Milano è stato organizzato uno speciale evento di raccolta fondi per i 100 anni di Save The Children. Durante il cocktail si sono viste tante signore dei salotti milanesi, esperti di comunicazione, imprenditori come Arturo Artom, che si è intrattenuto a parlare del suo famoso Cenacolo con l’ingegnere informatico Vincenzo De Feo, Presidente dell’Associazione No Profit “Mai più solo”. Esperto di bullismo, cyberbullismo e dipendenze legate agli adolescenti e autore del libro ...Prima del click, che, dopo i convegni istituzionali e gli incontri con gli studenti delle scuole, sarà presto ospite di Artom.

La storia di Manuel a “Pomeriggio Sud”

Pomeriggio Sud è il programma di attualità, cronaca, gossip e approfondimento condotto da Manila Gorio su Antenna Sud. Tra gli ospiti anche Manuel Zardetto, papà gay dichiarato che ha raccontato la sua storia destando molto interesse nel pubblico. Manuel porta un messaggio che potrebbe essere d’aiuto a molti: con la sua migliore amica ha avuto una figlia grazie all’inseminazione artificiale.

Così parla la “rivale” di Ambra Angiolini

«Rimpianti? Uno. Non essere andata negli Stati Uniti, a 20 anni, all’Actor’s Studio. Ero molto legata alla famiglia… È andata così ma ho fatto tre album, ho due bambine, mi sono tolta molte soddisfazioni e mi ritengo ancora giovane per togliermene altre. Ora mi sto giocando la carta della recitazione. Mi piacerebbe un musical, partecipare a Tale e Quale show, anche se il mio vero obiettivo è rimasto sempre quello: cantare a Sanremo». Così a Dagospia Pamela Petrarolo, che ai tempi di Non è la Rai sembrava destinata a una carriera da star come la collega Ambra Angiolini.

Il sosia di Diabolik farà parte del film?

Corre voce che il clone in carne ed ossa di Diabolik, un attore di Portici espatriato in Inghilterra, lo schiantoso Claudio Morales, (che effettivamente gli somiglia come una goccia d’acqua, vedi foto sopra dal suo profilo instagram) abbia messo in moto una vera e propria crociata di fan con tanto di petizione sul social per fargli avere il ruolo. Materia del contendere è il prossimo film dei Manetti Bros sul cartoon/fumetto più amato. Sarà però dura la lotta contro il candidato numero uno al ruolo di Diabolik, ovvero Luca Marinelli visto anche nel film Premio Oscar La Grande Bellezza.

L'ITALIA CHE PIACE

Alessandro Cassaghi per Novella 2000

Roma. A Villa Wolkonsky, residenza dell’Ambasciatore britannico in Italia, si è tenuta la 59esima edizione del Globo d’Oro. L’Associazione della Stampa Estera in Italia ha consegnato i premi in una serata ricca di ospiti come Nancy Brilli, iniziata sulle note del maestro Ezio Bosso, vincitore del gran premio della stampa estera. Miglior film Il traditore di Marco Bellocchio. Trionfo di Alessandro Borghi, miglior attore per Sulla mia pelle. Premio alla carriera per Vanessa Redgrave e Franco Nero, quest’ultimo sul palco a ritirarlo per entrambi.

Sport e buon cibo:tutti in campo!

Alimentazione sana più sport uguale salute: lo sanno bene gli atleti vip che hanno impugnato la racchetta per vincere la prima edizione della “Wellness cup”, il torneo di tennis dedicato a chi sa che la vera vittoria sta nella buona tavola: una sfida tra stelle della tv e del giornalismo, professionisti della scienza medica e dell’alimentazione. Tra loro Neri Marcorè, Anna Falchi, Adriana Volpe e Massimiliano Ossini. A dirigere la competizione, Adriano Panatta, simbolo indiscusso del tennis.

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Grande evento il 12 luglio 2019 a Villa Bonin a Vicenza. Al mixer c’è il top dj francese Bob Sinclar. Sinclar non è solo uno dei re delle notti ibizenche. Dopo essersi esibito a lungo al mitico Pacha, nell'estate 2019 suona soprattutto all'Heart, locale nato dalla creatività del team del Cirque du Soleil e dei fratelli Adrià, celebri chef e ristoratori. Il suo nuovo singolo "Eletrico Romantico" lo interpreta un mito della musica pop come Robbie Williams ed è senz'altro uno dei brani simbolo di questa stagione. Bob Sinclar è il dj pop star per antonomasia. Ha lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età.

Al Mondadori megastore di piazza Duomo è stato presentato il romanzo di Maurizio Temporin "ARCANA: il castello dei destini incrociati" Alla conferenza, mediata da Emilio Cozzi, hanno partecipato anche Tiziana Troja, autrice-regista ed Emanuele Beluffi, critico d'arte e responsabile della sezione cultura de Il Giornale Off. Un incontro in cui si è parlato del libro, ma soprattutto di possibili sviluppi del progetto, insieme a temi come la sincronicità, i tarocchi e la struttura della realtà secondo i punti di vista più antichi e moderni. Una conferenza sopra le righe che ha in parte incuriosito e in parte spiazzato, ma sicuramente che ha divertito tutti.

Il Paper Moon di via Bagutta, a Milano, é uno di quei posti tradizionali dove la cucina e il servizio vanno avanti da soli dal 1977 e ogni proposta in carta è ben eseguita. Ora il locale di Pio Galligani e della moglie Enrica del Rosso, già aperto in franchising a Beirut, Doha, Honk Kong, Istanbul e Manila,ha raddoppiato, da meno di un anno, al piano terra del ristrutturato Palazzo Reina, poco più avanti nella stessa via.L’ambiente è bellissimo, connubio perfetto tra antico e moderno grazie al lavoro di AB Concept, lo studio di design di Hong Kong diretto da Ed Ng e Terence Ngan. Tutte le sere al completo.

Tutti impazziti a Milano per “A Double in Dublin” che nasce dalla collaborazione tra i due DJ & Producer Luciano Barletta e Pippo Venditti, dopo una lunga permanenza a Dublino. Un pezzo di "pancia", dalle sonorità tendenti ad una Chill House elegante, nato per strada ed ispirato dall’atmosfera magica che contraddistingue l’Irlanda, densa di musica e colori. Due generazioni di DJ, pronti ad unire background musicali diversi; Barletta e Venditti, al loro esordio discografico in coppia, si avvalgono della splendida voce di Barbara O’Neil e della sapiente mano di Antonello Carozza al pianoforte. Da oggi FUORI su tutti i digital stores come Spotify ed Apple Music, e su YouTube con il videoclip ufficiale girato completamente a Dublino, disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=gj6tVltWB_c&feature=youtu.be

Festa ci compleanno per la bombastica Francesca Cipriani da Beato Te, un locale di Primaticcio a Milano: appuntamento a cena per le 20.30, ma alle 22 la "bombastica" ragazza non era ancora arrivata. Si vede che vuole ripercorrere le orme di Valeria Marini famosa per i suoi incredibili ritardi.

Il famoso personaggio televisivo si divide tra un avvocato e uno stilista abbastanza laido, amico di una top model molto conosciuta. Ora però un amante ha saputo dell'altro ed é scoppiata una lite da paura in un hotel a cinque stelle.....

