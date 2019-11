LA BUONA "NOVELLA" - LA BOMBA DELL’EX GIEFFINO JONATHAN KASHANIAN: AMANDA LEAR NON E’ STATA LA MUSA DI DALI’. VI SPIEGO PERCHE’ - KATHERINE KELLY LANG, LA BROOKE LOGAN DI BEAUTIFUL, SOGNA DI DIVENTARE UNA DELLE ‘CHARLIE’S ANGELS’ - LA PRESSE ALLA CASA BIANCA, ACCORDO CON ASSOCIATED PRESS: QUELLA DI MARCO DURANTE SARÀ L’UNICA AGENZIA DI STAMPA ITALIANA A FORNIRE LA COPERTURA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA – E LA GREGORACI…

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

LaPresse va di corsa alla Casa Bianca

Mentre è già iniziato il conto alla rovescia per la corsa alla Casa Bianca, LaPresse sarà l’unica agenzia di stampa italiana a fornire la copertura delle elezioni presidenziali americane della Associated Press. A partire dal primo gennaio 2020, grazie all’alleanza tra LaPresse e AP, i clienti dell’agenzia guidata da Marco Durante potranno seguire l’evento politico e mediatico più importante dell’anno con aggiornamenti continui sotto forma di testo, foto, video e mappe interattive.

Bottega raccoglie fondi per Venezia

Venezia è un patrimonio dell’umanità e in questo momento difficile (i danni dell’alta marea) va aiutata da tutti i cittadini del mondo che almeno una volta nella vita l’hanno visitata o vorrebbero farlo. Sulla base di queste considerazioni l’azienda vinicola Bottega di Bibano di Godega (Treviso) vuole raccogliere nei propri Prosecco Bar sparsi nel mondo (l’ultimo dei quali aperto presso l’aeroporto di Dubai) dei fondi da destinare alla città. Una sorta di dichiarazione d’amore da parte di un’azienda veneta legata a Venezia da profondo affetto.

Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria

Ezio Greggio ha rinunciato alla cittadinanza onoraria offertagli dal Comune di Biella, perché lo stesso comune ha negato l’onorificenza a Liliana Segre. Il comico ha motivato così la sua posizione: «Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me.

Non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento». Sono poi arrivate le scuse del Sindaco di Biella, Claudio Corradino.

Elisabetta Gregoraci “brutta” al cinema

Elisabetta Gregoraci è al cinema in Aspromonte, la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Lo stesso Fonte, riferendosi proprio alla Gregoraci, ha detto che sul set c’è stato un problema: doveva essere imbruttita per il ruolo, ma l’impresa, bella com’è, è stata praticamente impossibile. Nel film, Elisabetta interpreta la compagna del bandito Sergio Rubini.

Katherine Kelly Lang: voglio fare l’angelo

Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott: sono loro le nuove Charlie’s Angels nel film in uscita il 9 gennaio 2020. Ma, con un video pubblicato sui social, Katherine Kelly Lang - la Brooke Logan di Beautiful - si candida a diventare una delle Charlie’s Angels. Riuscirà a coronare il suo sogno?

Una serata di classe

Dopo il grande successo della presentazione milanese “L’ABC DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA” di Adriano Teso con Fabio Cesaro edito da Mondadori Electa arriva nella città eterna con un successo strepitoso di nuovo firmato dalla regia di Morino Studio di Laura Morino.Gremita la presentazione nella scenografica Sala del Tempio di Adriano: una lectione di Adriano Teso, accompagnato da Roberto Arditti, .Successivamente gli ospiti sono stati accolti nell’esclusiva location privata, al piano superiore, del ristorante romano ENOTECA SPIRITI.

Piazza Di Pietra lunedì 25 Novembre, era più viva e suggestiva che mai: le colonne illuminate, musica e tanti ospiti tra cui: Renato Balestra con le figlie Federica e Fabiana con Mario Alberto Giuliano, il Generale dell’Aeronautica Settimo Caputo, il Generale dei Carabinieri Antonio Girone, le regine dei salotti romani Maria Consiglio Visco Marigliano, Marisela Federici, Maria Pia Ruspoli, Marisa Stirpe, imprenditori, politici e uomini dell’economia e della finanza come Antonio Melidoni, Paolo Alberto De Angelis, Carlo Scognamiglio Pasini, Arturo Diaconale con la moglie Barbara Alessandrini, Rocco Crimi con la moglie Esther, stampa e PR tra cui Camilla Morabito, Giulia Cerasoli e Marilù Lucrezio e tra i volti cinema e TV anche Eliana Miglio .

Amanda Lear ha mentito?

Ecco cosa ha detto l’ex gieffino Jonhatan Kashanian:”Devo dire una cosa, sia chiaro che la mia non è un’accusa, ma riporto qualcosa che mi è stato detto. Come sapete, durante la sua carriera lei confessato di essere stata la musa di Dalì. Io un’estate ho passato la mia vacanza a Cadaques, una città all’est della Spagna dove aveva casa Salvador Dalì, che ora è diventata un museo. Quando sono arrivato gli italiani hanno fatto la foto con me e la signora che si occupava della fondazione si è chiesta chi fossi e quindi io le ho detto che lavoravo nella tv italiana e che conoscevo Amanda Lear. Lei ha voluto chiarire, in qualche modo, che Amanda ha un po’ esagerato la sua versione. Che in realtà lei non era davvero la musa ma che si conoscevano solamente. In realtà di Amanda in quella casa non c’era traccia. Per questo io ero curioso di incontrarla perché volevo che lei smentisse questa cosa che ha detto questa signora. Quindi sono rimasto un po’ col dubbio”

Lunch da sera

Lunch a Palazzo Parigi a Milano offerto da Paola Neri che ha radunato tutte le sue (150) amiche tra cui Francesca Manzini, la gettonatissa attrice e imitatrice vista a “Amici Celebrities”. Un appunto: a mezzogiorno, la maggior parte delle signore era vestita da sera. Paillettes come non ci fosse un domani....

Chi é il mezzobusto da tempo in relazione stabile con un noto imprenditore milanese che ha un amante a Desenzano del Garda? Quando Incontra il palestratissimo ragazzo a Milano si vedono il luoghi defilati. Il mezzobusto ama travestirsi da donna e i tacchi a spillo in camera non mancano mai.....

