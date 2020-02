LA BUONA "NOVELLA" – BARBARA D'URSO SE LA PRENDE CON GABBANI. LA CONDUTTRICE DICE CHE HA PARTECIPATO A TITOLO GRATUITO A UN SUO VIDEO E IL CANTANTE NON L'AVREBBE NEMMENO RINGRAZIATA. SI ATTENDE LA RISPOSTA DEL SECONDO CLASSIFICATO A SANREMO - LA “MALGY” SU ELETTRA LAMBORGHINI: “QUANDO È COMPARSA SUL PALCO DI SANREMO MI SONO CHIESTO: "MA SIAMO A ‘LA CORRIDA?’ – SOCIAL SCATENATI CONTRO PAGO E SERENA ENARDU…

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Cristiano Malgioglio a proposito di Elettra Lamborghini: "Che ne penso di lei? Quando é comparsa sul palco del Festival di Sanremo la Lamborgini, mi sono chiesto: "ma siamo a La Corrida?"Amen.

Forte gradimento del pubblico nell’ambito del Bit – Borsa Internazionale del Turismo, per il convegno organizzato dal Comune di Maratea insieme all’associazione Cinema Mediterraneo con il Consorzio degli albergatori e la Pro Loco – dal titolo “Maratea: patrimonio di storia e cultura, un set di cinema ed eventi”.Visti e salutati Alberto Barbera ,direttore del Festival del Cinema di Venezia, l'attrice Vittoria Bianchini, che sarà una delle protagoniste del prossimo film di Terry George che si girerà anche in Basilicata. Paolo Ruffini e Sandra Milo,testimonial per l'occasione.

La seconda serie de l’Amica Geniale, nuovamente diretta da Saverio Costanzo, è iniziata col botto su Rai 1. Quasi sette milioni di spettatori, con il 29.3% di share. Un successo pazzesco per la serie co-prodotta con la HBO, con almeno un paio di scene molto forti e cinematografiche. Il GF VIP, su Canale 5, rimane a quota 3.292.000 spettatori, con il 19.3% di share. Negli Usa questa seconda stagione arriverà il 16 marzo.

Grande successo di pubblico e critica per il noto compositore Claudio Simonetti, che ha presentato sia il suo nuovo lavoro discografico di inediti dal titolo “The Devil is Back” che il primo volume dell’antologico “The very Best of” che propone 10 classici dei Goblin risuonati con l’attuale line up dei Simonetti’s Goblin.Ospite femminile in prima linea per l'occasione all'Hotel Mercure Roma West,l'attrice Mirella D'Angelo.

Web scatenato contro Pago e Serena Enardu che all'interno della casa del Grande Fratello Vip hanno costruito una capanna per poter "giacere" insieme. Anche gli inquilini sono scocciati, ma contenti in quanto, secondo alcuni di loro, Pago si sarebbe giocato la vittoria. E molti hanno ancora dubbi sulla loro storia. Una frase di Pupo condensa tutto: “Si lasciano a Temptation Island Vip, si rimettono insieme al Grande Fratello Vip e poi fanno un figlio all’Isola dei Famosi”. Inoltre questa notte Pago se l'é presa con il Gf accusando gli autori di averlo fatto litigare con la sua Serena. Stai vedere che adesso é colpa di Signorini....

Barbara D'Urso se la prende con Francesco Gabbani: la conduttrice dice che ha partecipato a titolo gratuito a un suo video e Gabbani non l'avrebbe nemmeno ringraziata. Si attende la risposta del secondo classificato a Sanremo...

Chiara Ferragni ha ricevuto il premio ‘’LA Italia - Global Fashion Icon Award’’. La popolarissima imprenditrice digitale, con 18,3 milioni di followers su Instagram, è tra gli ospiti della 15.ma edizione dell’happening italiano a Hollywood promosso dall’Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri. Ad annunciare l’omaggio ‘’losangelino’’ a Chiara Ferragni è il fondatore di LA ITALIA, Pascal Vicedomini, che sottolinea: ‘’Chiara è un’assoluta eccellenza italiana nel mondo". Quale miglior occasione quindi della premiere californiana del docu di Elisa Amoruso ‘Chiara Ferragni - Unposted' per esaltare a Hollywood uno dei principali talenti del nostro nuovo cinema insieme ad una ‘’maestra’’ dell’imprenditoria moderna che si da il caso essere italiana!’’ conclude Vicedomini.

Madonna ha fatto da cupido: é stata lei a presentarli. Lady Gaga ha detto al mondo di avere un nuovo compagno, pubblicando una foto. Lui é l’amministratore delegato di Parker Group, Michael Polansky. Pubblicando un post in cui é seduta sulle gambe di lui e avvinghiata in un abbraccio, la popstar ha commentato su Instagram: “Ci siamo divertiti tantissimo a Miami. Mando amore a tutti i miei piccoli mostri (i suoi fan più accaniti), siete i migliori!”.

" Bullying, giovani ragazzi" é un docufilm che parla di bullismo.Lo segnaliamo perché il cast é esilarante.Nel cast, tra gli altri, la modella attrice ed "amica degli animali"per antonomasia, Maura Anastasia nelle vesti della psicologa, Edoardo Raspelli nelle vesti del preside e poi i professori: Renée Silvie Lubamba, Barbara De Santi ,tronista over di Uomini e Donne), Patrizia Marmondi che é stata tronista over nel passato.Per finire, un giovane volto noto anche tra i ragazzi, quello della sedicenne bullizzata e legata, Camilla Ricciardi, protagonista de Il Collegio su RAI 2.

Si è inaugurata a Roma una importante mostra dal titolo “C.A. Bixio – Musica e Cinema nel ‘900 italiano”, allestita in occasione del Centenario di Casa Bixio presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari.Cesare Andrea Bixio lo potremmo definire "l'uomo dei record". In pochi conoscono infatti l’uomo e l’imprenditore che si nasconde dietro ad importanti successi quali: “Mamma”, “Parlami d’amore Mariù”, “Vivere”, “Una strada nel bosco”, “Violino Tzigano”, divenuti pietre miliari della nostra musica popolare e conosciute in tutto il mondo: fu tra i primi ad intuire l’importanza dell’Editoria Musicale.

Profumano di speranza i piatti realizzati dai detenuti delle carceri di Como, Varese, Milano Bollate e Milano Opera che tornano in libreria con una nuova edizione di Cucinare al fresco. Il magazine, dedicato alle ricette dell'inverno, sostenuto dal Lions Club di Cernobbio, è ormai un appuntamento fisso e racchiude i segreti di decine di persone private della libertà.Nel progetto lo chef bistellato Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore di Senigallia.È stato siglato un accordo tra il Provveditorato Regionale della Lombardia, il direttore del carcere di Como e l'ideatrice del progetto Arianna Augustoni, un protocollo per poter sviluppare l'iniziativa nel maggior numero di Istituti.Sceglie il black per il suo look.

Scollatura da capogiro per Nilufar Addati alla prima del film "Gli anni più belli". Scollatura che metteva in risalto il suo nuovo seno. La ragazza a inizio gennaio aveva confessato via social di essersi sottoposta a una mastoplastica additiva e i risultati si sono visti. L’ex tronista di Uomini e Donne da un anno ha chiuso la storia d'amore con Giordano Mazzocchi anche lui presente alla proiezione romana. I due sono apparsi ancora parecchio affiatati.

Nella suite di un hotel a cinque stelle é sempre festa. La scorsa settimana, un calciatore di una squadra milanese ha organizzato un party fetish per soli uomini. Tra questi un attore e regista amante da sempre del genere e un conduttore passato da una rete all'altra....

