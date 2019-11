LA BUONA "NOVELLA" - TEMPTATION SARCINA: FLAVIO ZERELLA, EX ‘TEMPTATION ISLAND', ACCUSA IL CANTANTE DELLE VIBRAZIONI DI PROVARCI CON LA FIDANZATA ROBERTA. “POCO RISPETTOSO, LEI E’ STRAIMPEGNATA. MA CHE SQUALLORE“ – IL BACIO SULLA BOCCA DI ACHILLE LAURO A BOSS DOMS FA MALIGNARE MOLTI - LUNA BERLUSCONI E IL DEBUTTO DA ARTISTA NELLA SUA MILANO: AL VERNISSAGE ANCHE ZIO SILVIO CON FRANCESCA PASCALE (FOTO)

Ivan Rota per Novella 2000- www.novella2000.it

Molto amici

Da Pechino Express al Festival di Sanremo, la coppia vincente Achille Lauro – Boss Doms non si spezza e solo settimana scorsa quest’ultimo, con un post su Instagram, come rileva Fabiano Minacci, ha fatto una dolce dichiarazione al suo inseparabile collega e amico: “Siamo partiti da una cantina umida piena di muffa e adesso ci baciamo in bocca davanti a tutta Italia ♥ Love you cuoricino“.

Come rivela Fabiano Minacci:"Achille e Boss, infatti, si baciano sulle labbra ad ogni concerto. Un gesto d’affetto che ha fatto malignare molti. Che ci sia forse qualcosa di più di una semplice amicizia? No, a quanto pare, dato che Boss Doms è felicemente accompagnato e presto diventerà padre.

Temptation Sarcina

Flavio Zerella e Roberta Mercurio hanno partecipato ad una edizione di Temptation Island e oggi sono tornati sotto le luci dei riflettori per un duro attacco del ragazzo nei confronti di un cantante da mesi in un turbine di gossip. Flavio ha accusato Francesco Sarcina di averci provato con Roberta, dopo che la ragazza gli ha piazzato un like su Instagram.

Scrive Flavio: “Leggo vari articoli riguardo il cantante del gruppo ‘Le Vibrazioni’ e dopo un po’ di tempo che è capitata una cosa esprimo il mio pensiero. Mi rivolgo a te. Sei una persona poco rispettosa scrivendo a Roberta in privato facendo il simpatico e sottolineando che ‘purtroppo è straimpegnata’. Questo l’hai scritto tu a lei. Poi la cosa più squallida è che Roberta ti aveva messo un cuore sotto una tua foto in compagnia di persone che purtroppo non ci sono più. Tu hai preso la palla al balzo per scriverle in privato? Ma che squallore!” La ragazza avrebbe confermato.

Tutti da Niko

Gamberi in pasta kataifi, strascinati alla don Mario con i sapori di Matera, risotto, pesce e un trionfo di dolci con champagne Veuve Clicquot per la cena organizzata da Monica Setta alla Champagneria del Tazio di palazzo Naiadi a Roma per far assaggiare agli amici la nuova carta d'autunno di Niko Sinisgalli. Tavolo imperiale per 20 con tralci di edera, orchidee e composizioni di peperoncino con anturium rosso fuoco. Tra gli ospiti Stefania Orlando con il marito Simone Gianlorenzi, l'agente Alessandro Lo Cascio, il top manager Bnl Giuseppe Sciscione e la giornalista di moda Mariella Milani.

Si alza il sipario su il Di Meo Ball.

La madre di tutti i balli. Tra gli invitati i reali di mezza Europa da Ira Furstenberg a Beatrice di Borbone. Lista blindata. Imbucati di mezz’Europa non ci provate neanche.

Non chiedetegli di portare nessuno, perché non entra neanche uno spillo nel maestoso Palazzo di Serbia, ex sede della nomenclatura del regime di Tito.

Ancora una volta I Di Meo Brothers puntano su una grande capitale d’Europa, quest'anno dell’Est quello più vicino a noi. Gli anfitrioni Generoso e Roberto stanno preparando il grande evento che si svolgerà nella città imperiale di Belgrado, soprannominata anche la città bianca per via del palazzo reale bianco dove Ira Furstenberg qualche anno fa festeggiò il suo compleanno. Intanto per tenere a bada l’ondata di richieste d’invito, rispondono all’unisono: “E’ un diciottesimo, dunque invito molti figli diciottenni con qualche genitore…”.Januaria Piromallo ci sarà con la figlia Tiare von Meister, la principessa reale Elena d’Assia con sua figlia Madeleine.

Uno stilista a Las Vegas

Viaggio oltre Atlantico per Riccardo Rizieri Broglia ed il compagno Alessandro, finanziere milanese doc. Lo stilista imprenditore Riccardo, amato dalle sciure milanesi, è convolato a giuste nozze a Las Vegas in look total Pucci, una scelta per nulla minimal. La cerimonia è stata privatissima. Gli amici vip, gay e non, attendono a breve il bis meneghino

Il mito Gianni Brera è ora uno spettacolo

Per i cento anni dalla nascita è stato dedicato uno spettacolo a “Gioànn”, il giornalista Gianni Brera. Con la lettura di Sabina Negri (anche curatrice dell’evento) del racconto “ Serenata ai polli”, con un’intervista all’ex calciatore Gianni Rivera - interpretato dall’attore Francesco Butteri - ma anche con le lettere dei tifosi nel dialogo a due dei giornalisti Sky Deborah Schirru e Stefano Borghi, il mito di Brera ha ripreso vita. Il tutto accompagnato dalle canzoni di Vecchioni, De Gregori, Svampa, arrangiate ed eseguite da Simone Spreafico. Lo spettacolo si è tenuto nella splendida villa Trecchi a Maleo, in provincia di Lodi, e al termine, tutti i presenti hanno imbastito una risottata, che sarebbe tanto piaciuta a Gianni.

La carica delle 101: asta benefica per ASM

Il prossimo 20 novembre le sale dello storico Palazzo Crivelli a Milano ospiteranno l’asta benefica “La carica delle 101 donne”, ideata e voluta da Marinella Di Capua. Marinella è la presidente della Fondazione ASM (Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni) per la salute dell’infanzia, ma anche di ASM Onlus, cui sarà totalmente devoluto il ricavato dell’asta, sostenuta da Il Ponte casa d’aste. Hanno aderito con piacere all’iniziativa Cristina Parodi, madrina d’eccezione, e l’artista Laura Steerman che ha realizzato e donato una sua opera per la cover del progetto.

Auguri a tutto jazz per Lino Patruno

Grande festa di compleanno al Cotton Club di Roma per un jazzista tra i più importanti della scena internazionale: l’intramontabile Lino Patruno. Circondato da ammiratori e pochi fidati amici, Lino ha brindato alle sue 84 candeline dopo un concerto raffinato, che ha suonato e trascinato personalmente con la solita maestria e verve, riscuotendo applausi a più riprese da parte del pubblico presente (così numeroso in sala da non lasciare nemmeno uno spazio vuoto). Presenza carismatica e frizzante nei concerti di Lino, c’era ancora una volta la voce di Clive Riche. Tra gli amici presenti a festeggiare questo compleanno in musica, il doppiatore e regista Giovanni Brusatori, la showgirl Minnie Minoprio, Lisa Bernardini e il fotografo Marco Bonanni.

A Roma il Premio Vittoria di Ad Maiora

Si è tenuta presso la sala Zuccari, a Palazzo Giustignani, l’iniziativa “Premio Vittoria” organizzata dalla casa editrice Ad Maiora, azienda del presidente Giuseppe Pierro. Durante la serata condotta da Veronica Maya, sono stati conferiti i premi ai professionisti e agli imprenditori che si sono distinti in ambito nazionale e internazionale. Tra i premiati, appartenenti ai vertici della politica, della comunicazione, della scienza, ma anche del teatro, anche l’avvocato Nino Marazzita (volto noto di Forum), l’onorevole Debora Serracchiani, la dottoressa Roberta Bruzzone e Rosanna Banfi.

E' una luna nuova

Luna nuova,un titolo fortemente evocativo quello scelto da Luna Berlusconi per il suo personale debutto come artista nella città dove è nata, Milano. “Luna nuova”, questo è il nome dell’esposizione realizzata con Fondazione Maimeri negli spazi del M.A.C. “Musica Arte e Cultura” e celebra l’inizio di una nuova era per la pittrice emergente. Come il novilunio è la prima delle fasi lunari, quella in cui il satellite è in congiunzione col sole, allo stesso modo le opere esposte in questa personale curata da Andrea Dusio mostrano un’artista in perfetta congiunzione con gli elementi scelti per dipingere.

Dopo una vita dedicata alla carriera nel mondo dell’editoria e della televisione, senza mai smettere di inseguire la passione per l’arte e la fotografia, dal 2017 Luna ha deciso di voltare pagina iniziando il suo cammino artistico che l’ha portata a dipingere una vasta produzione di opere apprezzate, fin da subito, dagli appassionati d’arte e dai critici. All’evento sono arrivati per lei tanti vip, tra cui lo zio Silvio Berlusconi con Francesca Pascale e Valeria Marini . A seguire, una cena a casa dei galleristi Gianni Maimeri e Silvia Basta.

luna berlusconi luna nuova