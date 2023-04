BUONE NOTIZIE PER GLI APPASSIONATI DELL'HORROR: DA QUI A FINE ANNO SONO IN CANTIERE GIÀ 29 FILM DELL'ORRORE - HOLLYWOOD PUNTA MOLTISSIMO SUL GENERE, UNO DEI POCHI CAPACI DI RIEMPIRE LE SALE - HA IL PREGIO DI COSTARE POCO E DI RENDERE MOLTO (SOLO L'ANNO SCORSO HA PORTATO NELLE CASSE DEI BOTTEGHINI AMERICANI 676 MILIONI DI DOLLARI, IL 9% DEL TOTALE) - DAL REMAKE DELLA SERIE "LA CASA" A QUELLO DI "L'ESORCISTA", MA ANCHE LA COMMEDIA HORROR "RENFIELD" E…

Estratto dell'articolo di Laura Zangarini per il “Corriere della Sera”

Per gli appassionati irriducibili dell’horror, il 2023 si sta rivelando un anno incredibilmente favorevole. Dal numero di film in uscita nei cinema Usa da qui a fine anno, 29 […], Hollywood sembra puntare forte su un genere tradizionalmente low budget, capace però di riempire le sale: secondo la società di ricerca online Comscore, nel 2022 i film del terrore hanno generato al box office Usa 676 milioni di dollari, una cifra pari al 9% dei biglietti staccati in tutto il Paese.

Tra le pellicole più attese c’è La casa – Il risveglio del male , […] quinto capitolo della trilogia La casa (1981) di Sam Raimi, proseguita nel 2013 con il remake di Fede Álvarez[…] In arrivo nei prossimi mesi anche due rivisitazioni di Dracula: Last Voyage of the Demeter di André Øvredal (Scary Stories To Tell in the Dark , 2019), libero adattamento di un capitolo di Dracula di Bram Stoker in uscita negli Usa in agosto […] e Renfield , commedia horror di Chris McKay con Nicholas Cage e Nicholas Hoult.

Di Stephen King, autore horror molto esplorato, saranno in sala il 2 giugno l’adattamento per il grande schermo di The Boogeyman, che il regista Rob Savage ha tratto dall’antologia di racconti A volte ritornano; e Salem’s Lot , di Gary Dauberman, inizialmente previsto in sala il 23 aprile e poi rimandato a data da destinarsi, […]

Il 7 luglio debutta Insidious 5, nuovo capitolo del popolare franchise […] mentre sarà presentato in anteprima il 29 settembre Cuckoo, scritto e diretto da Tilman Singer, con protagonista Hunter Schafer («Euphoria») […]

Dopo aver rilanciato il franchise di Halloween con una nuova trilogia, il regista e sceneggiatore David Gordon Green porta nelle sale dal 13 ottobre The Exorcist , sequel del film cult del 1973, […]. La star di «Riverdale» Madelaine Petsch è invece al centro di The Strangers, remake dell’horror del 2008, in cui una coppia costretta a passare la notte in un luogo isolato viene terrorizzata da tre sconosciuti mascherati.

La data di uscita è prevista entro l’anno, così come per All Fun and Games, con Asa Butterfield e Natalia Dyer, in cui un gruppo di fratelli si ritrovano in uno strano gioco demoniaco. È fissata invece per il 27 ottobre l’anteprima di Saw X , decimo capitolo della serie splatter, con Tobin Bell nei panni del serial killer John Kramer.

L’horror si conferma insomma, come scrive il Wall Street Journal , «un genere da cinema: in fin dei conti, la gente preferisce morire di paura circondata da altri esseri umani», e i numeri di questi primi mesi del 2023 lo confermano: M3GAN , la bambola omicida animata dall’intelligenza artificiale, ha incassato 175 milioni di dollari nel mondo; a marzo, Scream VI ha fatto staccare biglietti per 44,5 milioni nel fine settimana del debutto, arrivando a rastrellare globalmente quasi 167 milioni.

Un successo che ha convinto Paramount a raddoppiare il capitale destinato alle produzioni del terrore, mettendo Walter Hamada, ex capo delle saghe di supereroi alla Warner Bros., alla guida di un dipartimento creato ad hoc: l’incarico prevede quattro horror all’anno con un budget tra i 15 e i 25 milioni ciascuno. Universal Pictures ha invece «prenotato» due film di Jordan Peele ( Get Out ), uno dei re Mida del genere: entrambi usciranno nel 2024.

