ANCHE PER IL PIL, QUESTO E' IL MANDATO ZERO – IL PRODOTTO INTERNO LORDO È RIMASTO INVARIATO NEL SECONDO TRIMESTRE, SECONDO LA STIMA ISTAT: ITALIA IN STAGNAZIONE – I GRILLINI FANNO FINTA DI NIENTE ED ESULTANO PER IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN CALO AL 9,7% A GIUGNO – SALVINI: “L’ECONOMIA E FERMA, TRA POCO VEDO I TECNICI DELLA LEGA PER UNA MANOVRA CORAGGIOSA, FORTE E INCISIVA. NON È IL MOMENTO DELLE MEZZE COSE” (CHI VUOLE INTENDERE, INTENDA…)