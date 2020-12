22 dic 2020 18:22

CACCIARI, FOTTO E MEZZO - DALLA GRUBER ASFALTA IL GIGOLO' DI CONTE, ANDREA SCANZI: "LE MISURE PER IL NATALE? SONO BARZELLETTE. BISOGNERÀ CAPIRE COME SI SOPRAVVIVE DOPO LA PANDEMIA. NON SO SE È CHIARO CHE TUTTI I SOLDI ANNUNCIATI SONO TUTTO DEBITO CHE AUMENTA. COME SI FA FRONTE A QUESTO DEBITO" - IL FATTOIDE: “DENTRO UNA PANDEMIA DEVO SENTIRE RENZI COL 2% CHE DETTA REGOLE SUL GOVERNO. MA DOVE SIAMO?" - LA REPLICA E' DA KO: "RENZI PUÒ FARE QUELLO CHE FA PER LA DEBOLEZZA DI PD E M5S, CHE NON SANNO COSA FARE E COME FARLO. SE UN GOVERNO NON SA DA CHE PARTE ANDARE, CADE: RENZI O NON RENZI…" – VIDEO