CAFONAL! AL CHIOSTRO DEL BRAMANTE 20 QUADRI DI BACON E FREUD, PER LA PRIMA VOLTA INSIEME IN UNA MOSTRA IN ITALIA – LA SCUOLA DI LONDRA E LE 46 OPERE PRESTATE DALLA “TATE” – AL VERNISSAGE CALENDA CON CAMICIA BIANCA E PANZA CHURCHILLIANA, VITTORIA BELVEDERE, “BERTY-NIGHTS”, PREZIOSI, CORRIAS E IL CT ROBERTO MANCINI… - VIDEO

Una decina di opere ciascuno per quelli che sono considerati i due giganti della pittura inglese del secondo Novecento, Francis Bacon (1909-1992) e Lucian Freud (1922-2011), da ieri affiancati nelle sale della mostra allestita fino al 23 febbraio nel Chiostro del Bramante.

Titolo dell' esposizione, Bacon/Freud. La Scuola di Londra, con 46 opere in tutto; una silloge che oltre ai lavori dei due alfieri del realismo espressionista, accoglie anche creazioni di Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego.

Filo rosso o minimo comun denominatore a tenere insieme il tutto, la città di Londra evocata anche nel titolo, luogo-simbolo dove vivere, lavorare, emigrare... Bacon, che nasce e cresce in Irlanda, arriva in Inghilterra quindicenne; Freud (nipote del Sigmund fondatore della psicoanalisi) vi approda scappando dalla Germania nazista, lo stesso succederà anni dopo ad Auerbach; Andrews è norvegese e Freud sarà suo professore d' arte; Kossoff a Londra ci è nato, ma da genitori ebrei russi, Rego invece è portoghese.

Tutte le opere della mostra, curata di Elena Crippa, sono prestiti della Tate di Londra.

Dipinti, disegni (due di Freud e quattro oli su carta di Bacon) e incisioni. Su tutto, i due focus su Bacon e Freud, accomunati, al di là delle enormi differenze della loro pittura, da una forte componente autobiografica presente nei quadri. Nonché testimoni entrambi di un realismo che arriva a superare se stesso in una (sia pur diversa) «deflagrazione».

Francis Bacon: «Quello che voglio fare è distorcere la cosa ben oltre l' apparenza ma, nella distorsione, restituirla come un documento dell' apparenza». Lucian Freud: «La mia idea di ritratto scaturisce dall' insoddisfazione per i ritratti che assomigliano alle persone. I miei ritratti devono essere ritratti di persone, non simili alle persone. Non creare qualcosa che somigli alla persona, ma incarnarla. [...] Per quanto mi riguarda il materiale pittorico è la persona. Voglio che il dipinto sia fatto di carne».

E distorsione e carne sono i temi che emergono dalle opere selezionate per questa esposizione. Tra le quali, di Bacon, Seated figure - un olio e sabbia su tela del 1961 raffigurante Peter Lacy, ex amante di Francis - e Study for a portrait , figura gridante in cui compare il caratteristico «urlo» baconiano. Di Freud, oltre all' iconico Girl with a Kitten del 1947, che apre il percorso, e ai celebri nudi impietosi e senza idillio, anche un intenso ritratto di quel Leigh Bowery che negli ultimi anni divenne suo modello ricorrente: Leigh, performer e trasformista, personaggio cult delle folli notti anni Ottanta, un altro che a Londra era approdato, dalla natia Australia, e che a Londra morì, di Aids, a soli 33 anni.

