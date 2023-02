CAIRO, ABBIAMO UN PROBLEMA! – L’ASSEMBLEA DEI GIORNALISTI DE “LA7” HA ANNUNCIATO 5 GIORNI DI SCIOPERO - TRA I PROGRAMMI CHE NON ANDRANNO IN ONDA “L’ARIA CHE TIRA”, “OMNIBUS”, “COFFEE BREAK”, “TAGADÀ”, “OTTE E MEZZO”, “DIMARTEDÌ”, “PIAZZAPULITA” E IL "TG LA7" DI CHICCO MENTANA. URBANETTO CAIRO COME LO RIEMPIRA' IL PALINSESTO? CON UNA MARATONA GILETTI? LE RICHIESTE DEI GIORNALISTI

Da www.libero.it

Cinque giorni di sciopero a La7. Acque agitate nelle redazioni della tv di Urbano Cairo: l’assemblea dei giornalisti della rete, come annunciato dal portale Professionereporter dedicato alle tematiche del settore, ha affidato al Comitato di redazione il via libera per un pacchetto di "cinque giorni di sciopero e ha rinnovato il mandato a riproporre all’azienda il confronto, con l’assistenza di Fnsi e Associazioni regionali.

Sul tavolo, temi economici e che riguardano l’organico. Ma anche accordi che l’azienda vuole prendere per diffondere su altri mezzi il lavoro della redazione". Tra i programmi che prossimamente non andranno in onda, insomma, il TgLa7 di Enrico Mentana, i talk del mattino come Omnibus, CoffeeBreak e L'aria che tira di Myrta Merlino, quello pomeridiano Tagadà con Tiziana Panella e quelli serali, Otto e mezzo di Lilli Gruber, DiMartedì di Giovanni Floris e Piazzapulita di Corrado Formigli.

Nello specifico, ecco le richieste dei giornalisti di La7 all'azienda: "Superamento dei contenziosi, adeguamento dell’organico, con sostituzione dei giornalisti in uscita e stabilizzazione dei precari, corretta applicazione del Contratto nazionale e degli Accordi integrativi aziendali, adeguamento delle retribuzioni, premio di ‘continuità’ per la produzione assicurata durante la pandemia da Covid 19".