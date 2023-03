IL CALUMET DELLA PACE TRA SILVIO E GIORGIA? - ANDREA GIAMBRUNO COMPAGNO DI GIORGIA MELONI, A PARTIRE DAL PROSSIMO SETTEMBRE CONDURRA' UN TALK POLITICO SU RETE 4 - DANDOLO RIVELA: “SONO GIÀ INIZIATE LE PRIME RIUNIONI PER DEFINIRE E STUDIARE IL NUOVO FORMAT. IL PROGRAMMA ANDRÀ IN ONDA DAGLI STUDI ROMANI DEL BISCIONE E SARÀ SOTTO L'EGIDA DI SIRIA MAGRI CONDIRETTRICE DI VIDEONEWS, NONCHÉ MOGLIE DI GIOVANNI TOTI ATTUALE PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA” - TRA I CAPO PROGETTO DELLA TRASMISSIONE CI SARÀ LA FIGLIA DELL’EX MINISTRO CLAUDIO SCAJOLA, LUCIA…

Alberto Dandolo per OGGI

Andrea Giambruno Diario di Guerra

Andrea Giambruno compagno di Giorgia Meloni è in grande ascesa in Mediaset, azienda per cui lavora come giornalista e conduttore da quasi dieci anni. È infatti certo che il fidanzato del Primo Ministro sarà a partire dal prossimo settembre il padrone di casa di un talk politico che andrà in onda su Rete 4. Sono già iniziate le prime riunioni per definire e studiare il nuovo format. Il programma andrà in onda dagli studi romani del Biscione e sarà sotto l'egida di Siria Magri condirettrice di Videonews, nonché moglie di Giovanni Toti attuale Presidente della Regione Liguria.

ANDREA GIAMBRUNO 56