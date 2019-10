29 ott 2019 12:31

IL CAMBIO DI SERATA NON CAMBIA MOLTO PER LA D'URSO (13%) CHE SI TROVA CONTRO MONTALBANO IN REPLICA (21,4%) - BUONI RISULTATI PER DE MARTINO (8,4%), ''REPORT'' (9%) E PORRO (7%) - SPADORCIA (2,7%), PALOMBA (5,8-5,2%), GRUBER (6,7%) - E.DANIELE (15,7-14,7%) - 'FORUM' (17,1%), ISOARDI (12,6%) - VESPA (12,7%) - BATTUTE? (5,7%)