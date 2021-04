LA CAMERA ARDENTE DI MILVA SARÀ ALLESTITA MARTEDÌ AL PICCOLO TEATRO STREHLER DI MILANO, POI SEGUIRANNO I FUNERALI IN FORMA STRETTAMENTE PRIVATA – MATTARELLA: “SCOMPARE UNA PROTAGONISTA DELLA MUSICA ITALIANA, UN’INTERPRETE COLTA, SENSIBILE E VERSATILE. ESPRIMO CORDOGLIO E VICINANZA ALLA FAMIGLIA” – ORNELLA VANONI: “DUE GIORNI FA SEMBRAVA FOSSE ANCORA NORMALE. L’ULTIMA VOLTA CHE L’HO CHIAMATA…”

Milva: la camera ardente al Piccolo, funerali in privato ++

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Sarà allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler, martedì 27 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, la camera ardente per Milva. I funerali seguiranno in forma strettamente privata. Lo comunica il Piccolo. "Oggi - dice il direttore Claudio Longhi - ci ha lasciato Milva, uno strappo doloroso per il Piccolo Teatro di Milano e per la sua memoria. La sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e incisiva come il soprannome che indossava con eleganza, ha tracciato un capitolo importante della storia della musica e del teatro italiano, colorandolo del rosso della sua chioma e della sua incandescente personalità".

Milva: Mattarella, scompare una protagonista musica italiana

(ANSA) - MILANO, 24 APR - "Con Milva scompare una protagonista della musica italiana": così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alla cantante deceduta ieri con un messaggio sull'account twitter del Quirinale. Il Capo dello Stato l'ha definita "una interprete colta, sensibile e versatile, molto apprezzata in Italia e all'estero". "Esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza - ha aggiunto - alla famiglia."

Milva: Vanoni, aveva bellezza, talento e voce meravigliosa

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva". Lo scrive Ornella Vanoni sui suoi profili social ricordando l'amica e collega. "Un donna che ha avuto tutto - aggiunge - bellezza, talento, una voce meravigliosa ed una carriera straordinaria. Penso ad Edith la sua assistente che le ha dedicato la vita".

Milva: Ruggeri, aveva intelligenza, classe, passione cultura

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Mi porto dentro questo momento, onorato per aver cantato con lei. Intelligenza, classe, passione, cultura, carisma. E una meravigliosa canzone di Giorgio Faletti". Lo scrive sui social Enrico Ruggeri, ricordando Milva e condividendo un video della loro esibizione insieme a Sanremo nel 2007 in 'The show must go on". Il cantautore l'aveva affiancata nella serata dei duetti.

Milva: Borgonzoni, voce storica musica italiana

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Sono vicina alla famiglia di Milva per la sua scomparsa. Grande artista, donna carismatica e voce storica della musica italiana". Commenta così il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni la scomparsa di Milva, all'anagrafe Ilvia Maria Biolcati, che si è spenta ieri nella sua casa di Milano a 82 anni. "Oltre cinquant'anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli in tutto il mondo, cantante e interprete teatrale. Con lei se ne va un pezzo di storia del panorama musicale italiano" conclude Borgonzoni.;

Milva: Bonaccini, scompare interprete raffinata e straordinaria

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - "Con Milva scompare un'interprete raffinata e straordinaria. Una voce intensa e inconfondibile, amata dal pubblico e che in oltre mezzo secolo di successi ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, dividendosi tra musica leggera, d'autore e opere teatrali". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, esprime il suo cordoglio per la morte cantante e attrice teatrale. "Una figlia dell'eccezionale tradizione canora dell'Emilia-Romagna - aggiunge in una nota -, dove iniziò la propria carriera tra i locali del ferrarese e di Goro, il suo paese natale". Nel corso di una carriera durata più di 50 anni Milva, è l'artista italiana con il maggior numero di album realizzati, in totale 173, e ha venduto oltre 80 milioni di dischi. "Esprimo le più sentite condoglianze alla figlia Martina e a tutti i familiari, a nome personale e di tutta la comunità regionale", ha concluso Bonaccini.

Milva: Letta, Italia piange una icona fra le più amate

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "L'Italia piange una delle sue icone più amate. Milva". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta

