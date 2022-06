CAN'T READ MY "JOKER" FACE - LADY GAGA POTREBBE ESSERE LA PROSSIMA HARLEY QUINN IN "JOKER: FOLIE À DEUX" IL SEQUEL DEL FILM SUL SUPERCATTIVO DI BATMAN - SARÀ UN MUSICAL, CON JOAQUIN POHENIX CHE DOVREBBE RIPRENDERE LA PARTE DEL PROTAGONISTA - IL PERSONAGGIO DI HARLEY QUINN, UNA PSICHIATRA CHE HA IN CURA JOKER ALL'ARKHAM ASYLUM E SE NE INNAMORA, È STATO INTERPRETATO DA MARGOT ROBBIE PER TRE VOLTE TRA 2016 E 2021…

(ANSA) - Lady Gaga potrebbe essere la prossima Harley Quinn nel nuovo "Joker: Folie à Deux" di Todd Phillips. La cantante e attrice in "E' Nata una Stella" e "House of Gucci" sta negoziando la parte, riporta oggi l'"Hollywood Reporter", e il film, facendo leva sui talenti della diva, sarà un musical.

Voci sul fatto che il personaggio della Quinn sarebbe apparso nel film erano circolate dopo che Phillips il 7 giugno ha postato su Instagram una foto della copertina del copione, il cui sottotitolo "Follia a Due" - un termine medico per un disordine mentale simile o identico tra due o più individui, spesso membri della stessa famiglia - lasciava intravedere un partner nelle avventure di Joker, il cui unico vero compagno, oltre a Batman, è stato il personaggio della psichiatra creato all'inizio degli anni Novanta per "Batman: The Animated Series".

Trasformare in musical il sequel di "Joker" è un altro colpo di genio per Phillips che ha conquistato il box office (un miliardo di biglietti venduti worldwide) e gli Academy Awards (undici candidature e due statuette) quando ha rivisitato l'arcinemico del Cavaliere Oscuro in un anti-eroe solitario. Joaquin Phoenix, che ha vinto l'Oscar come migliore attore, dovrebbe riprendere la parte del protagonista, anche se non ci sono indicazioni certe che i negoziati siano andati in porto.

Harley Quinn, che ha in cura Joker all'Arkham Asylum e se ne innamora, è un personaggio chiave negli adattamenti della Warner: Margot Robbie ha avuto la parte tre volte tra 2016 e 2021, mentre Kaley Cuoco le ha dato la voce nell'adattamento a cartoni per Hbo Max la cui terza stagione dovrebbe debuttare entro quest'anno.

