CHI È L'OMMEMMERD? - MATTEO SALVINI SI INCAZZA PER IL FOTOMONTAGGIO CHE LO VEDE VESTITO DA TALEBANO, CON DIDASCALIA "MULLAH OMMEMMERD", E ATTACCA L’ASSESSORE BOLOGNESE DEL PD CLAUDIO MAZZANTI CHE L’HA PUBBLICATO SUI SOCIAL: “MI FA SOLO PENA”. MA L’ESPONENTE DEM (CHE NON RITRATTA) NON È L’UNICO AD AVERLO RILANCIATO: L’HA CONDIVISO (E SARA' QUERELATO) ANCHE GIUSEPPE PRIORE, NOMINATO DALL’EX MINISTRO GRILLINO SERGIO COSTA COMMISSARIO DEL PARCO VAL D’AGRI IN BASILICATA...