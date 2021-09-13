CANDELA FLASH! - SMETTETE DI SPERARE: MIRIAM LEONE SI SPOSA! L'ATTRICE DIRA' SÌ IN SEGRETO AL COMPAGNO PAOLO CARULLO. LE NOZZE TRA L'EX MISS ITALIA E IL MUSICISTA SONO PREVISTE PER IL PROSSIMO WEEKEND IN PROVINCIA DI RAGUSA...-
CANDELA FLASH! - SMETTETE DI SPERARE: MIRIAM LEONE SI SPOSA! L'ATTRICE DIRA' SÌ IN SEGRETO AL COMPAGNO PAOLO CARULLO. LE NOZZE TRA L'EX MISS ITALIA E IL MUSICISTA SONO PREVISTE PER IL PROSSIMO WEEKEND IN PROVINCIA DI RAGUSA...-
PIANGE IL TELEFONO - OCCHIO ALLE OFFERTE DI TELEFONIA MOBILE O FISSA: POTREBBERO ARRIVARE RINCARI PER COLPA DI UNA NORMA CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA EUROPEA SUL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - IN SOSTANZA, NON SI POTRANNO PIÙ FARE CONTRATTI OLTRE I 12 MESI E AUMENTANO I COSTI CHE LE COMPAGNIE DOVRANNO SOSTENERE PER L'USO DELLE FREQUENZE: E CHI PAGA? I CONSUMATORI...
“VI LASCERO’ PECCO BAGNAIA” – VALENTINO ROSSI HA INDIVIDUATO UNO DEI SUOI EREDI (L’ALTRO E’ MORBIDELLI) E IL PILOTA DUCATI CENTRA IL PRIMO SUCCESSO IN SPAGNA DOPO UN SUPER DUELLO CON MARQUEZ. NE AVEVA BISOGNO LUI, NE AVEVANO BISOGNO I TIFOSI ITALIANI, SPIAZZATI DALL'ANNO SABBATICO DI DOVIZIOSO E ALLE PRESE CON L'ELABORAZIONE DEL LUTTO PER IL RITIRO A FINE STAGIONE DI VALENTINO...
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 5.522 CASI E 62 DECESSI, CON 286.028 TAMPONI (5.440 IN MENO RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE DI NUOVO AL 2% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80,2 MILIONI, CON PIÙ DI 39,4 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (73,12% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – BRUSAFERRO DELL’ISS: “LE INFEZIONI STANNO COINVOLGENDO DI MENO I GIOVANI. L'ETA' MEDIA E' DI...”