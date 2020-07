CANINO AVVELENATO – FABIO CANINO SI TOGLIE UN MACIGNO DALLA SCARPA E SFANCULA, NEMMENO TROPPO VELATAMENTE, ADINOLFI CHE AVEVA PARLATO DI “GAY UNO”: “DOBBIAMO SCENDERE A QUESTO SQUALLORE? SONO TRISTI COMMENTI DA BAR DI GENTE CHE CERCA 15 SECONDI DI CELEBRITÀ. I GAY IN RAI? HANNO FATTO DEL LORO MODO DI ESSERE UN MANIFESTO. OPPURE SONO RACCOMANDATI. ECCO LA VERA DIFFERENZA IN RAI: PRIMA A RACCOMANDARE ERANO SOLO GLI ETERO. ORA LO FANNO ANCHE I GAY”- E SU ALBERTO MATANO…

Federico Boni per "www.gay.it"

fabio canino vladimir luxuria foto di bacco

Un’intervista presto diventare virale su Twitter, quella rilasciata da Fabio Canino a Ilaria Ravarino su IlMessaggero di oggi. Complice la chiusura di Miracolo Italiano, storico programma di Radio 2, Canino ha parlato del proprio presente e futuro professionale, affrontando forzatamente anche il surreale tema di una Rai in mano ad una fantomatica lobby gay, come urlato ai quattro venti da Mario Adinolfi. E qui l’intervista si è fatta onestamente oltraggiosa, come se a viale Mazzini ci fosse una congrega di persone LGBT da stanare.

“Scusi, ma proprio ora che la Rai si apre ai gay, lei lascia la Rai? Per Adinolfi Rai 1 è Gay Uno, davvero? Ma ci sono così tanti gay in Rai?”. Domande a raffica a cui Canino ha risposto con doverosa fermezza: “Dobbiamo scendere a questo squallore, e fare l’elenco degli eterosessuali in Rai?

mario adinolfi

E allora quanti biondi ci sono, quanto portano gli occhiali? Affermazioni come quelle che ho letto in giro sono solo tristi commenti da bar di gente che non ha niente di meglio da fare che cercare 15 secondi di celebrità. Io non me li filo proprio”. Ma la giornalista ha insistito. “Qual è il problema?”.

Prima il tiro al gay lo si faceva per religione. Ora restano sacche di ignoranza e frustazione. Gay repressi, gente che vive l’omosessualità come un attacco al loro presunto machismo. Ma ormai le donne sono molto più macho degli uomini.

TOMMASO CERNO E FABIO CANINO CANTANO BELLA CIAO PER SALVINI

Sarà bastato tutto ciò per fermare la collega? Ovviamente no. “Però donne gay non ce ne sono in Rai, o no?”. “Certo che sì. E sono tante”, ha replicato Fabio. Per esempio?”, ha incredibilmente domandato Ravarino, provando a tirar fuori con le cesoie nomi e cognomi dal povero Canino, costretto così a replicare: “Tocca a loro dirlo.

Fabio Canino

Uno può aiutare la società a includere, ma poi è il singolo che deve fare i centro metri finali. I gay che vediamo in tv hanno fatto del loro modo di essere un manifesto. Prendere o lasciare. Oppure sono raccomandati. Ecco la vera differenza in Rai: prima a raccomandare erano solo gli etero. Ora lo fanno anche i gay“.

alberto matano fabio canino foto di bacco

Ma la disperata caccia all’outing della giornalista non è finita qui, tanto da chiedere a bruciapelo a Fabio, “Alberto Matano è gay?”. “Non lo posso certo dire io”, la secca replica di un Canino a lungo interrogato sull’orientamento sessuale dei colleghi Rai, neanche si trovasse al cospetto di un gendarme ceceno.

fabio canino

Non contenta, nel finale la giornalista ha virato verso la nuova edizione di Ballando con le Stelle, domandando: “ci sarà la transessuale Vittoria Schisano, l’Italia è pronta?”. Peccato che in passato, a Ballando, si vide anche Lea T, bellissima modella transgender. Era il 2013.

