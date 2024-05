15 mag 2024 13:38

LA CANNES DEI GIUSTI - ASPETTANDO "FURIOSA" CHE AVRÀ UN'USCITA IN SALA IMMEDIATA, IL 23 MAGGIO, COME LA AVRÀ "KINDS OF KINDNESS" DI LANTHIMOS, IL 6 GIUGNO, LA DOMANDA CHE CI FACCIAMO È, FILM D'AUTORE A PARTE, COSA STA DIVENTANDO CANNES SE NON UNA VETRINA PER ANTEPRIME? NON MI ERO ACCORTO CHE I FILM DI IERI SFOGGIANO LA BANDIERA DI NETFLIX. MA NON ERA NETFLIX IL GRANDE NEMICO DI CANNES E IL GRANDE AMICO DI VENEZIA? - DETTO QUESTO "LE DEXIUME ACTE" È MEGLIO DEL PREVISTO, MA TROPPO POCO PER FARNE L'APERTURA DEL FESTIVAL… - VIDEO