LA CANNES DEI GIUSTI – "ASTEROID CITY", ULTIMA FATICA DI WES ANDERSON, NON AGGIUNGE MOLTO DI NUOVO NE' TOGLIE NULLA ALL'OPERA DEL REGISTA, ORMAI SVELATO NEL SUO STILE LABORIOSO MA UN PO' RIPETITIVO - NON C'È NESSUNA VERA STORIA, UNA SERIE DI BOZZETTI E INTRECCI FATICOSI DI UN CINEMA PERFETTO E PERFETTAMENTE INVOLUTO DENTRO IL PROPRIO DISEGNO. NEANCHE SI PUÒ DIRE UNA DELUSIONE. MA UNA CONFERMA… - VIDEO + FOTO: IL RED CARPET CON UNA BOMBASTICA SCARLETT JOHANSSON

Marco Giusti per Dagospia

Cannes. Delizioso coi suoi colori caramellati, le sue citazioni colte, il suo alieno nero nero (dentro c'è addirittura Jeff Goldblum) che ricorda quello di Scarlett Johansson in "Under My Skin" (voluto? Si), la storia nascosta dentro una piece teatrale a sua volta dentro un programma TV anni 50, la sua squadra di piccoli geni che guardano al futuro del paese, le tre bambine bionde che si dichiarano vampiro-mummia-strega e recitano ritornelli magici seppellendo nel deserto le ceneri della mamma, "Asteroid City" ultima fatica di Wes Anderson, scritta assieme all'amico di sempre Roman Coppola, non aggiunge molto di nuovo ne' toglie nulla all'opera del regista, ormai svelato nel suo stile laborioso ma un po' ripetitivo.

E lo dico dopo averlo molto apprezzato. Divertente, coi suoi rimandi alla fantascienza anni 50, agli esperimenti atomici nel deserto, al country e ai cartoon di Road Runner alias Beep Beep, offre un grande ruolo verdoniano con barba e pipa a Jason Schwartzman, fotografo di guerra, padre di un ragazzo genio e delle tre streghetta, vedovo, che si ritrova in quel di Asteroid City in pieno deserto senza macchina, col ricco suocero Tom Hanks che lo è venuto a recuperare.

Lì nel suo bungaloe di Asteroid City on riesce a non fotografare e a non innamorarsi della bella attrice di Hollywood Midge Campbell, cioè Scarlett Johansson (sarà suo il nudo frontale che ci viene con cura mostrato? Ne dubito) anche lei madre di una geniale giovane premiata dal governo americano. Premiazione che verrà turbata dall'arrivo dell'alieno nero nero che viene a riprendersi il suo asteroide.

Ma per quanto cerchi di raccontare la storia del film o una storia che lo spieghi mi accorgo che non c'è nessuna vera storia, una serie di bozzetti e intrecci faticosi di un cinema perfetto e perfettamente involuto dentro il proprio disegno. Grande cast, con Uma Thurman, Steve Carell, Edward Norton, Liev Schreiber, Adrien Brody. Neanche si può dire una delusione. Ma una conferma

