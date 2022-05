CANNES AL VENTO - TOM CRUISE SULLA CROISETTE DOPO 30 ANNI, IL RITORNO DI HOLLYWOOD, LO SBARCO IN MASSA DEGLI ITALIANI, IL FILM DEL REGISTA UCCISO IN UCRAINA E QUELLO DEL DISSIDENTE RUSSO: SI ALZA IL SIPARIO SULLA 75ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CANNES CHE RITORNA CON UN RECORD DI 35MILA ACCREDITATI E UN MATRIMONIO CON TIK TOK CON CUI SPERA DI ATTIRARE IL PUBBLICO PIÙ GIOVANE – SI INIZIA CON LA PALMA D’ONORE A FOREST WHITAKER. POI IL FILM FUORI CONCORSO “TOP GUN: MAVERICK” CHE… - VIDEO

Tom Cruise di nuovo sulla Croisette 30 anni dopo la sua prima e unica volta, il ritorno di Hollywood e lo sbarco massiccio degli italiani, sia in concorso (Nostalgia di Mario Martone e Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch) sia nelle giurie (Jasmine Trinca, Valeria Golino), l'omaggio ai mostri sacri della musica Elvis, David Bowie, Jerry Lee Lewis, il film Mariupolis 2 del regista Mantas Kvedaravicius ucciso in Ucraina e Tchaikovsky' s Wife di Kirill Serebrennikov, l'unico russo in competizione.

forest whitaker 2

E poi lo storico matrimonio di Cannes con TikTok, la presenza-record di 35mila accreditati, un programma di proiezioni ed eventi così fitto da non lasciare il tempo di respirare, balli ed eventi, il red carpet invaso dalle star: Tom Hanks, Ethan Hawke, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Viggo Mortensen, Louis Garrel, Michelle Williams, Javier Bardèm, Mads Mikkelsen, Kate Winslet, Andie McDowell, Omar Sy sono attesi tra gli altri.

mariupolis 2

Dopo gli ultimi due anni penalizzati dalla pandemia, sarà all'insegna della riscossa, o meglio del gigantismo il 75mo Festival di Cannes che si apre domani con la commedia di zombie Coupez! diretta da Michel Hazanavicius che, dopo le proteste degli ucraini, ha cambiato in corsa il titolo originale Z, una lettera ormai identificata con l'aggressione di Putin.

tchaikovsky' s wife

LE CRITICHE Forest Whitaker, 60 anni e un Oscar, riceverà domani sera la Palma d'onore. E il primo film a mettere a ferro e fuoco la Croisette, sia pure fuori concorso, sarà mercoledi 18 Top Gun: Maverick, sequel mozzafiato del cult del 1986 con il quasi sessantenne Tom Cruise più tonico che mai sia a bordo di un cacciambombardiere F18 sia a letto con Jennifer Connelly.

Critiche anglosassoni più che positive, proiezioni del box office consolanti: Top Gun 2 è il classico film, spettacolare e coinvolgente, fatto per riportare la gente al cinema (sarà in sala il 25 maggio)

david cronenberg

Cruise era stato a Cannes una sola volta, nel 1992, con Cuori ribelli interpretato con la ex Nicole Kidman. Ora la star torna per lanciare questo nuovo blockbuster e siglare il ritorno delle mega-produzioni hollywoodiane, in attesa che il trend venga consolidato nel 2023 dalla nuova presidente del Festival Iris Knobloch, ex Warner Bros.

I TEMI Guerra, terrorismo, le ferite della storia, sangue, amore, immigrazione, rapporti familiari, dignità degli animali: sono tanti i temi dei film in programma.

cannes

Tra i più attesi in concorso, l'horror Crimes of the Future di David Cronenberg, Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi che con attori giovanissimi rende omaggio al suo maestro Patrice Chéreau, RMN diretto dal romeno Cristian Mungiu e ambientato in uno sperduto villaggio della Transilvania, Broker del giapponese Kore-eda Hirokazu che parte dall'abbandono di un neonato sulla ruota degli esposti, Frère et soeur di Arnauld Desplechin su un fratello e una sorella che si odiano, Tori et Lokita dei fratelli Dardenne, dramma sociale sui rifugiati africani, Hi Han di Jerzy Skolimowski incentrato su un asino, il thriller He-eojil gyeolsim del maestro sudcoreano Park Chang-wook, Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino.

vincent lindon

La giuria, guidata da Vincent Lindon avrà da lavorare sodo sui 21 titoli in concorso per assegnare la Palma d'oro e gli altri premi sabato 28 maggio.

I MITI Fuori concorso, è già caccia al biglietto per Elvis, scintillante biopic firmato Baz Luhrmann del mito Presley interpretato da Austin Butler ma raccontato dal punto di vista del controverso manager, il colonnello Parker-Tom Hanks. E nella colonna sonora spicca If I Can Dream eseguita dai Mankeskin.

nostalgia

Altro evento: Moonage Daydream, regia di Brett Morgen, su David Bowie: è un viaggio nella creatività, musica e spiritualità del Duca Bianco, unico documentario autorizzato dalla famiglia e arricchito di 48 brani. Invece Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, primo film diretto da Ethan Coen senza il fratello Joel, racconta l'idolo del rock' n'roll soprannominato The Killer per il suo stile selvaggio. L'unico rimasto in vita dopo la morte di Elvis, Bo Diddley, Chuck Berry e Little Richard.

