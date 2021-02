31 gen 2021 19:40

LA CANZONE DI FEDEZ E DI FRANCESCA MICHIELIN NON SARÀ ESCLUSA DAL FESTIVAL DI SANREMO! DALLA RAI NON ARRIVERÀ NESSUNA SQUALIFICA, CON BUONA PACE DEL CODACONS CHE HA PROMESSO DI DENUNCIARE IL SERVIZIO PUBBLICO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DEL MARITO DI CHIARA FERRAGNI