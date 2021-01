Mi dispiace per #fedez, ma deve essere squalificato! Come in passato, chi sbaglia paga! #Sanremo2021 pic.twitter.com/82djF3Lpc1 — Cristiano Urbano (@cristia_urbano) January 30, 2021

1 – FEDEZ E IL GIALLO DELLA CANZONE DI SANREMO 2021 DIFFUSA SU INSTAGRAM. RISCHIO SQUALIFICA?

Da www.leggo.it

Fedez e il giallo della canzone per Sanremo diffusa su Instagram. Il rapper ha pubblicato sul suo account un breve video in cui si ascoltano alcuni secondi della canzone selezionata per Sanremo 2021 “Chiamami per nome”. Canzone che Fedez porta sul palco dell'Ariston insieme a Francesca Michielin. Uno dei colpi più importanti messi a segno nel cast della kermesse sanremese da parte di Amadeus. Partecipazione che ora potrebbe essere a rischio.

FEDEZ E IL VIDEO DELLA CANZONE RIMOSSO DA INSTAGRAM

Nel video, subito rimosso, si vede Fedez cantare una canzone per alcuni secondi e poi chiedere al figlio, Leone, se gli fosse piaciuta. Dal piccolo arriva una sonora bocciatura con tanto di voto: la canzone pensata per la kermesse sanremese prende – tra le risate generali – uno striminzito “1” dal piccolo di casa.

Ma il video non è passato inosservato ad alcuni fan di Fedez, i quali lo hanno registrato e messo in circolazione liberamente e senza controllo sui social. Tanto che in molti lo stanno ripubblicando anche su twitter.

FEDEZ E MICHIELIN A RISCHIO SQUALIFICA A SANREMO 2021

Molti fan del rapper milanese si stanno chiedendo se Fedez e Michielin rischiano la squalifica. Secondo il regolamento del Festival, infatti, è vietato diffondere “in tutto o in parte” le “canzoni partecipanti a Sanremo 2021”. Oltretutto viene specificato ulteriormente che “la violazione accertata” di questi obblighi comporta la squalifica dei cantanti e della canzone e la loro sostituzione.

Non è la prima volta che accade un fatto del genere: si sono almeno un paio di precedenti. Uno riguarda Riki e uno Cristicchi: in entrambi i casi – visto che la canzone era stata “spoilerata” per pochi secondi, rimasero in gara. E in questi momenti già sarebbero in corso contatti febbrili tra Rai e Sony. Lo scorso anno Riki aveva "spoilerato" venti secondi circa della canzone della serata dedicata alle cover "L'edera", con la quale si è poi esibito insieme ad Ana Mena.

Intanto anche la Rai si è attivata e tramite una nota fa sapere che "dopo che Fedez, in gara a Sanremo2021 con il brano Chiamami per nome in coppia con Francesca Michielin, ha postato un breve video in cui si sentiva il pezzo,la Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procederenei prossimi giorni. In base al regolamento, i pezzi in gara a Sanremo devonoessere inediti".

2 – SANREMO 2021, CASO FEDEZ: VERIFICHE IN CORSO, DECISIONE NEI PROSSIMI GIORNI

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Il caso Fedez è ormai scoppiato e una decisone, nell’immediato, è inevitabile. Il rapper, tra i big del Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin, sarà squalificato dopo aver spoilerato in un video su Instagram un estratto della canzone in gara Chiamami per nome?

I vertici della Rai e la direzione del Festival – fa sapere una nota Ansa – “si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni“.

In base al regolamento della kermesse, lo ricordiamo, i pezzi in gara devono risultare inediti fino alla presentazione sul palco del Teatro Ariston. Un’altra gatta da pelare non di poco conto per Amadeus, considerando anche che Fedez e la Michielin – un duo che ha generato fin da subito grande interesse e attesa – in queste settimane hanno già scaldato i bookmakers, che li danno favoriti alla vittoria finale. Ammesso, però, che possano gareggiare.

