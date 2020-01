CAPODANNO COL BOTTO PER WHATSAPP: DURANTE LA NOTTE DI SAN SILVESTRO SONO STATI SCAMBIATI PIÙ DI 100 MILIARDI DI MESSAGGI CON L’APPLICAZIONE DI PROPRIETÀ DI FACEBOOK. DI QUESTI, 12 MILIARDI ERANO IMMAGINI – SI TRATTA DEL RECORD ASSOLUTO: È COME SE OGNI PERSONA DELLA TERRA NE AVESSE MANDATI 13 – MA OCCHIO CHE C’È STATA ANCHE UNA TRUFFA: SE AVETE RICEVUTO QUESTO LINK…

1 – CAPODANNO 2020, RECORD PER WHATSAPP

Dagonews

CAPODANNO WHATSAPP

Capodanno col botto per WhatsApp: la notte di San Silvestro 2020 gli utenti dell’applicazione di messaggistica si sono scambiati più di 100 miliardi di messaggi. 12 miliardi erano immagini. È come se ogni persona sulla Terra avesse mandato più di 13 messaggi a testa in media.

Si tratta di un record assoluto per l’applicazione che, nonostante i guai di Zuckerberg e la chiusura del mercato cinese, continua a crescere mostruosamente.

2 – MESSAGGI TRUFFA SU WHATSAPP: OCCHIO AL "VIRUS DI CAPODANNO"

Da www.hdblog.it

VIRUS DI CAPODANNO SU WHATSAPP

In queste ore si parla molto del "Virus di Capodanno" di WhatsApp. È una truffa molto banale, in realtà, ma dato il periodo festivo, vuoi per la gioia dell'aver ricevuto qualche gadget nuovo, vuoi per l'intorpidimento dato dai bagordi, potrebbe rivelarsi più efficace del solito. Dunque dopo l'avviso della Polizia Postale a fare attenzione ai furti di account via SMS, ecco un altro inghippo.

WHATSAPP

Riassumendola molto semplicemente: è una catena di Sant'Antonio in cui i messaggi inviati contengono link a pagine web infette da virus. Seguendo questi link si può compromettere l'integrità del proprio smartphone o computer, essere esposti ad annunci pubblicitari invasivi, essere indotti a fornire dati personali sensibili o a registrarsi a servizi spazzatura in abbonamento. I link sono generalmente camuffati da messaggi di auguri; per leggerli bisogna cliccare sui link che rimandano ai seguenti domini (togliamo punti e trattini per evitare che qualcuno ci clicchi per sbaglio).

WHATSAPP MESSAGGI CRIPTATI

gruppi whatsapp 1

È quindi corretto precisare che il cosiddetto virus di Capodanno non è un virus di WhatsApp, ma una truffa dozzinale che si diffonde attraverso WhatsApp, che d'altra parte è il client di messaggistica più popolare di tutti, e quindi è più facile che qualcuno abbocchi. Il consiglio è ovviamente di NON seguire il link ed eventualmente bloccare il mittente, se non è conosciuto. Qualora lo fosse, è opportuno segnalargli che il suo dispositivo è probabilmente stato compromesso

mark zuckerberg nuove impostazioni gruppi whatsapp

mark zuckerberg

whatsapp pasticche di ecstasy con il logo whatsapp nuove impostazioni per i gruppi whatsapp 1 gruppi whatsapp

whatsapp