Marco Molendini per Dagospia

fiorello e amadeus

Piange il Festival. Le lacrime bagnano lo show: fanno piangere le canzoni, piangono i cantanti (Fedez che si emoziona), piangono gli ospiti (la Pausini per la gioia del Golden globe, in questo caso pianto ritardato), piangono le coconduttrici (Elodie, chissà perché), piangono i conduttori (Fiorello in conferenza stampa, Amadeus non ancora, ma le ha già annunciate: non le tratterrò, ha promesso).

Piange anche la Rai perché gli ascolti crollano, uno smottamento per la prima serata, una vera frana nella seconda. Con 7 milioni e mezzo di spettatori la maratona sanremese viaggia al livello di una fiction di successo. Rispetto a un anno fa perde una fetta di pubblico pari a due milioni e 100 mila unità, oltre l'11per cento in meno di share (con il 42,1). Insomma è il peggior festival da quello bistrattato di Baudo e Chiambretti del 2008, uno dei peggiori da quando esiste l'Auditel.

amadeus e fiorello

A questo punto non si può nascondere il problema. Tanto meno si possono accampare scuse di concorrenza o di periodo diverso (fino a non molti anni fa il festival andava in onda fra fine febbraio e inizio marzo, il direttore Coletta dovrebbe saperlo), anche perché di mezzo c'è una vile questione, quella dei soldi, che poi sono il vero motivo del perché il Festival si è voluto fare nonostante tutto.

FIORELLO AMADEUS SANREMO

La Rai pensava di fare manbassa con un ragionamento semplice: la gente è a casa, disperata, con il nostro Festivalone li incolliamo tutti a Rai1 e riempiamo le casse. Non si poteva rinunciare, specie dopo aver siglato i contrattoni con gli sponsor venduti a peso d'oro (tariffe aumentate del 9 per cento) promettendo ascolti siderali e stimando un incremento dell’audience del 2 per cento rispetto a quello già record dello scorso anno, quando la share media fu del 54,3 per cento.

FIORELLO AMADEUS SANREMO

E invece no e adesso si tratterà di rifare i conti, il Festival dalle uova d'oro minaccia di diventare una Caporetto e chissà se qualcuno avrà finalmente capito che sarebbe stato meglio rinviare a tempi migliori. Il Festival non va.

Non va per il momento che sta vivendo il paese, non va perché la gente ha imparato a industriarsi in altro modo per sfuggire ai palinsesti imbalsamati delle tv generaliste, non va per le canzoni (uno dei peggiori festival di sempre), non va per i cantanti (cast sbagliato), non va perché non ha trovato il giusto bandolo della matassa per superare l'effetto vuoto di quella platea dalle sedie rosse (certo non aiutano i palloncini a forma di fallo), non va per gli ospiti. E poi quali ospiti, ormai sono tutti ospiti. Una volta a Sanremo per andare da ospiti bisognava vantare un appeal sicuro, siamo passati al c'è posto per tutti.

AMADEUS FIORELLO

E' stata ricoperta d'oro la statua di Ibrahimovic (si parla di 500 mila euro), Achille Lauro è stato promosso a un ridicolo trasformista, sono state riesumate vecchie glorie (la seduta spiritica di Cinquetti, Marcella, Leali), sono stati promossi a ospite d'onore quelli che erano a disposizione.

Una volta si facevano addirittura polemiche e i cantanti in gara protestavano (giustamente) se poi sul palco dell'Ariston transitavano colleghi che avevano il privilegio di non doversi abbassare alla gara. Addirittura ci fu un tempo che si contestava che gente come Baglioni, Venditti, Renato Zero potessero sfangarla come ospiti d'onore.

2021SANREMO BUGO

Oggi c'è spazio anche per Alessandra Amoroso. Una volta all'Ariston arrivavano quelli che non si concedevano solo nelle occasioni speciali. Per la verità ci hanno provato con Celentano e Benigni, ma hanno detto di no: chi può permetterselo si tiene alla larga causa virus. Anche Naomi Campbell ha detto di no. E allora eccoci alle lacrime di Elodie e allo sbattersi di Amadeus e soprattutto di Fiorello che da uomo di spettacolo sente sicuramente il peso di essersi imbarcato sulla nave sbagliata e non può scendere.

elodie 3

Un ultima notazione: l'indecoroso Prima festival che va in onda dopo il Tg1. Ma a chi è venuto in mente di mettere insieme una simile insulsa parata, nella quale è stata inserita anche la signora Amadeus? I responsabili della Rai non hanno visto le prove e non lo vedono ora che va in onda?

lo stato sociale elodie 2 laura pausini con fiorello e amadeus lodo dello stato sociale gio evan il volo dellai la calciatrice della juve cristiana girelli gaia 2 francesca barra e claudio santamaria bugo classifica seconda serata davide shorty esibizione di elodie elodie terzo abito della serata elodie ermal meta extraliscio fulminacci gigliola cinquetti gaia la rappresentante di lista wrongonyou random malika ayane marcella bella nello salza orietta berti top ten willie peyote

greta zuccoli laura pausini con fiorello e amadeus