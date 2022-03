CAPRI E CAVOLI DI DANILO IERVOLINO – IL PATRON DELLA SALERNITANA CHE HA RILEVATO "L’ESPRESSO" HA COMPRATO A CAPRI VILLA BISMARCK, LA PIU’ BELLA DELL’ISOLA. LA DIMORA, RESIDENZA IN PASSATO DI ARTISTI, MUSICISTI E PITTORI, GODE DI UNA MAGNIFICA VEDUTA SUL GOLFO DI NAPOLI E CONTA NOVE CAMERE, DIECI BAGNI, UN GIARDINO DI 10MILA METRI QUADRI, CON DISCESA AL MARE PRIVATA. IL COSTO DELL’OPERAZIONE E’ STATO DI 18MLN…

Danilo Iervolino ha comprato a Capri una delle ville più belle denominata Villa Bismarck che apparteneva a Tonino Perna ex titolare della Ittierre, società che produceva marchi come D&G, Malo, etc. Valore dell’operazione 18 milioni di euro.

La storica dimora di oltre 1600 metri quadri, a pochi metri dal famoso ristorante Paolino detto anche la Limonaia, gode di una magnifica veduta sul golfo di Napoli, conta nove camere, dieci bagni, un giardino di 10mila metri quadri, con discesa a mare privata

MONUMENTALE MAGIONE IN VENDITA A CAPRI: È VILLA BISMARCK

Da napolitoday.it

Italy Sotheby’s International Realty, tra le più importanti società di intermediazione immobiliare di lusso, propone in vendita la celebre Villa Bismarck a Capri, in via Palazzo a Mare. Costruita durante la seconda metà del 18° secolo, sulle rovine di un imponente palazzo Romano, abitata da artisti di diversa forgia, pittori, musicisti, compositori, la sontuosa Villa Bismarck, prende il nome dalla sua più celebre proprietaria, la Contessa Mona Strader Bismarck.

La villa, tra le più belle al mondo, gode di una posizione privilegiata sull'isola di Capri. Sin dall'ingresso nel curatissimo giardino la vista si appaga grazie ad un susseguirsi incalzante di coste e panorami mozzafiato che partono dal vicino porto di Marina Grande fino a raggiungere il Vesuvio, la baia di Napoli e la straordinaria penisola Sorrentina. Alle spalle il Monte Solaro ed Anacapri rendono ulteriore suggestione alla straordinaria dimora.

La villa conta 9 camere e 10 bagni, lo spazio esterno è di 10mila metri quadri. Il lussureggiante giardino ricco di una grande varietà di piante mediterranee si estende fino al mare su vari terrazzamenti, il primo molto ampio, panoramicissimo circonda la villa, il secondo contiene una comoda piscina con area solarium e attraverso 150 gradini si arriva al mare. L'accesso privato al mare, dotato di ogni comfort dispone anche di un attracco privato e di una piscina idromassaggio incastonata tra le rocce ed adagiata sullo straordinario mare caprese.

La villa domina imponente l'area circostante, un ampio e maestoso salone, ed una panoramicissima sala da pranzo con soffitto a cupola di oltre sei metri, conferiscono importanza alla sontuosa zona di alta rappresentanza. L'incantevole biblioteca circolare ed il salotto adiacente sembrano rievocare la storicità della villa. La zona notte, è divisa su più livelli, al primo sussistono cinque camere matrimoniali con bagni en-suite.

Al secondo piano con accessi indipendenti vi sono altre tre camere con bagno tra cui l'ampia suite principale con due grandi vetrate panoramiche sul porto e sul mare e con bagno en-suite interamente realizzato in marmo prezioso. Al terzo piano un ulteriore suite con salottino gode dell'incredibile vista del Monte Solaro. Un corpo esterno contiene tutta la zona di servizio. La villa in vendita per 24 milioni di euro.

