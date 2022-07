A CAPRI CI MANCAVA SOLO JENNIFER LOPEZ (E IL SUO MONUMENTALE CULO) – SANDALI INFRADITO E COMPLETINO DI SETA DA FIGLIA DEI FIORI APPASSITI, LA CANTANTE, ACCOMPAGNATA DAI FIGLI, S'E’ SCOFANATA UNA BELLA FRITTURA DI CALAMARETTI - NON SI SA SE LA RAGGIUNGERA' ANCHE IL MARITO BEN AFFLECK AL GALÀ DI BENEFICENZA PER L’UNICEF DI DOMANI AL QUALE, OLTRE A "JLO" PARTECIPERANNO ANCHE LEONARDO DI CAPRIO E NAOMI – LA SERATA AL RISTORANTE VILLA VERDE, CONQUISTATA DAGLI...- VIDEO

Pasquale Raicaldo per repubblica.it

Cappello e occhiali da sole, sandali infradito e completo di seta con motivi floreali, un bel numero di bodyguard a precederla e un suv – con i vetri rigorosamente oscurati – ad attenderla, sul porto turistico di Capri. Jennifer Lopez è sbarcata sull’isola ieri pomeriggio, intorno alle 16, e non poteva passare inosservata.

Jennifer Lopez con i figli da Castellammare a Capri

Anche perché il suo singolare corteo ha attraversato poi la piazzetta e via Camerelle, prima di concludersi – tra gli occhi (e gli smartphone) dei curiosi – nell’esclusivo Tiberio Palace, dove ha dormito, preferendolo di fatto al megayacht di lusso ormeggiato a Cala Ventrosa.

La showgirl si esibirà sabato sera alla Certosa di San Giacomo nell’ambito di una serata di gala con finalità benefica organizzata da LuisaVia Roma per l’Unicef. Potrebbe raggiungerla il marito, Ben Affleck, con il quale già lo scorso anno Jlo fu avvistata sull’isola in una fuga romantica d’amore che sembrò sancire l’ormai celebre ritorno di fiamma.

Ieri sera Jennifer Lopez ha cenato al ristorante Villa Verde, accolta da Franco Lembo e dal personale dell'accorsato ristorante simbolo dell'isola e della Dolce Vita: ha scelto una fritturina con i calamaretti e gli spaghetti “Sciuè Sciuè” col pomodorino fresco, un “must” all’insegna della semplicità.

Sull’isola, intanto, cresce l’attesa per il blindatissimo evento di domani, al quale è atteso anche Leonardo DiCaprio, che dal canto suo ha già fatto capolino al ristorante Aurora, posando sorridente con la titolare, Mia D’Alessio. Presenze vip di caratura mondiale su un’isola che vive un’estate maiuscola, con numeri superiori persino all’estate del 2019.

Quanto a Jlo, promette scintille anche per via dell’abito inedito da sfoggiare sotto la proverbiale luna caprese: lo firma Roberto Cavalli, disegnato da Fausto Puglisi. Dopo la serata finità all’asta, naturalmente per beneficenza: non mancheranno le offerte.

