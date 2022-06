LA CAPRIA, FERITO A MORTE DALL’INDIFFERENZA – SIMONA IZZO SFODERA GLI ARTIGLI: “OGGI NELLA CHIESA DI SANTO IGNAZIO DI LOYOLA A ROMA, SI SONO SVOLTI I FUNERALI DI RAFFAELE LA CAPRIA, UNO DEI PIÙ GRANDI SCRITTORI DEL 900. CHI NON C’ERA,E PESA DIRLO, ERANO GLI UOMINI DELLE ISTITUZIONI, AD INIZIARE DAL SINDACO GUALTIERI (CHE ERA PASSATO A CASA PER LE CONDOGLIANZE). MI AUGURO CHE..:”

Dall’account Facebook di Simona Izzo

LA CAPRIA SIMONA IZZO RICKY TOGNAZZI

La Capria, ferito a morte dalla indifferenza . Oggi nella chiesa di Santo Ignazio di Loyola a Roma, si sono svolti i funerali del maestro Raffaele La Capria , uno dei più grandi scrittori del 900 , che si è spento sulla soglia dei cento anni. Molte le opere , molti i premi tra cui lo Strega e il Campiello , autore di sceneggiature indimenticabili, saggi che diventano libri di testo …tanti gli amici presenti : Siciliano, Trevis, Albinati, Martone, Perrella, D’Aloja, D’Elia, le figlie Alexandra e Roberta, i nipoti Alice e Tomaso venditti, Ricky ed io, consuoceri di Dudu’ ed Ilaria, Francesco Venditti, il professor Chiariello che lo operò al cuore, Corallo, Iaja Forte, Melchionna e tanti altri.

Chi non c era pero’, e pesa dirlo, erano gli uomini delle istituzioni… a dire il vero , il sindaco Gualtieri, era passato a casa per le condoglianze e anche il ministro Bianchi… ci aspettavamo pero’, che venissero a dare l’estremo saluto , all’ultimo vate del novecento, i rappresentanti delle istituzioni.

E invece, complice forse il caldo, l'indifferenza, la mancanza di comunicazione, l’agognato ponte di Pietro e Paolo esclusiva dei romani, non sono intervenuti alle esequie, coloro che dovrebbero rappresentare questo povero paese, a tratti smemorato, sciatto, ingrato, incosciente, sacrilego e scalcinato, irrispettoso e maleducato (absit injuria verbis ) Resta , per fortuna ,l’Opera omnia di la Capria che, come ha detto, nella commovente orazione funebre il giovane Tomaso, avremo il privilegio di leggere in eterno, visto che é stata immortalata in 2 Meridiani.

Mi auguro che il Poeta, venga al più presto ricordato, con una cerimonia ufficiale, promossa dalle Istituzioni. Almeno questo.

