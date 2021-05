CARLO TECCE (L’ESPRESSO) RISPONDE A AGCOM – “FINO AL 21 APRILE MEDIASET AVEVA TRE CANALI GENERALISTI, COME IL SERVIZIO PUBBLICO RAI. PROPRIO COME FU STABILITO DALL’AGCOM, DURANTE LA TRANSIZIONE DALL’ANALOGICO AL DIGITALE TERRESTRE, PER CHIUDERE IL CONTENZIOSO CON LA COMMISSIONE EUROPEA GRAZIE A UNA GARANZIA: CHE MEDIASET E VIALE MAZZINI AVESSERO LO STESSO NUMERO DI CANALI GENERALISTI. COS’È SUCCESSO IL 21 APRILE? L’AGCOM HA APPROVATO LA CONTESTATA DELIBERA A FIRMA DEL COMMISSARIO LAURA ARIA, NOMINATA IN PARLAMENTO SU INDICAZIONE DI FORZA ITALIA…”

Siccome sono tre giorni che l’Agcom finge di non comprendere la questione, adesso manda addirittura un comunicato stampa per parlare di altro e confondere. Come è scritto nella delibera del 21 aprile scorso dell’Agcom e come riportato sull’Espresso, a questo punto ci ripetiamo a beneficio della medesima Agcom, il canale 20 di Mediaset ha raggiunto il rango di canale generalista con i suoi relativi vantaggi.

Cosa vuol dire: che fino al 21 aprile non lo era per Mediaset, per l’Auditel, per i centri media che smistano la pubblicità. E sempre fino al 21 aprile, ancora, Mediaset aveva tre canali generalisti, Rete4, Canale5, Italia1. Come il servizio pubblico Rai. Proprio come fu stabilito dall’Agcom, durante la transizione dall’analogico al digitale terrestre, per chiudere il contenzioso - l’Agcom si ricorda? - con la Commissione europea grazie a una garanzia: che Mediaset e Viale Mazzini avessero lo stesso numero di canali generalisti. L'equilibrio si è interrotto il 21 aprile.

Cos’è successo il 21 aprile? L’Agcom ha approvato la contestata delibera a firma del commissario Laura Aria, nominata in Parlamento su indicazione di Forza Italia. Chi dà il parere per decretare se un canale è semigeneralista - per esempio non ha spazi informativi - oppure generalista? L’Agcom. Chi vigila sulla concentrazione nel mercato televisivo? L’Agcom.

Che c’entrano il ministero per lo Sviluppo economico, il piano del 2010 e del 2013 citati da Agcom contro l’Espresso? Niente. Nessuno ha discusso della collocazione dei canali sul telecomando. Se l’Agcom nutre ancora dubbi, può chiedere lumi a Mediaset - come ha fatto l’Espresso - che ha aggiornato i palinsesti del canale 20 per ottenere la promozione. Magari all’Agcom qualcuno ha un numero di Mediaset. O più di uno. Auguri.

