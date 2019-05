LA CARMEN E’ DEBOLE – “HO PENSATO DI LASCIARE ENZO PAOLO TURCHI”, LA RIVELAZIONE DI CARMEN RUSSO A “VIENI DA ME” – “CHI NON HA MAI PENSATO DI MOLLARE IL PROPRIO MARITO?”, SI DOMANDA LA SHOWGIRL CHE FA COPPIA DA 35 ANNI CON IL BALLERINO: “MA I NOSTRI LITIGI DURANO DIECI MINUTI – SPIEGA - NEANCHE IL TEMPO DI FARE UNA VALIGIA” – LA BALIVO: “NOI PARLIAMO SEMPRE DELLA PESANTEZZA DEI MARITI, MA PENSAVAMO CHE TU FOSSI ESENTE. INVECE SEI COME NOI” - FOTO PICCANTINE

Emiliana Costa per il Messaggero

Carmen Russo choc: «Ho pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi». La ballerina ligure, ospite oggi di Caterina Balivo a Vieni da me, ha fatto una rivelazione che ha lasciato di stucco tutti. Ma andiamo con ordine.

Carmen Russo si stava sottoponendo alle domande al buio, un momento del programma in cui Caterina Balivo intervista l'ospite in studio con quesiti inaspettati. E tra le domande è apparsa sullo schermo «Hai mai pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi?». Probabilmente, il pubblico in studio e la conduttrice - vista la storia della coppia, felicemente insieme da 35 anni - si aspettavano una risposta negativa. Invece Carmen ha sorpreso tutti. «Chi non ha mai pensato di lasciare il marito? Durante una discussione si pensa sempre 'Questa è l'ultima volta'. Ma i nostri litigi durano dieci minuti, neanche il tempo di fare una valigia», spiega.

A quel punto, Caterina Balivo ha concluso ridendo: «Carmen Russo una di noi. Noi parliamo sempre della pesantezza dei mariti, ma pensavamo che tu fossi esente. Invece sei come noi».

