Con un taglio controcorrente ma non urlato debutterà il Foglio Review, il nuovo mensile del quotidiano diretto da Claudio Cerasa. A partire da sabato 23 ottobre per parlare una volta al mese di cultura, libri, questioni internazionali, nuovi fenomeni culturali e sociali.

Il supplemento in abbinata al Foglio inizierà per esempio addentrandosi nel mondo del femminismo «senza semplificare e senza cercare le risposte giuste, ma piuttosto con una chiave interpretativa originale e soprattutto volendo muoversi tra i vari estremismi», spiega a Italia Oggi Annalena Benini che, insieme al vicedirettore del Foglio Paola Peduzzi e a Giulia Pompili, coordinerà il magazine in arrivo con una tiratura iniziale di oltre 30 mila copie.

Al prezzo di lancio di 3 euro nel weekend e 2,3 euro in settimana (compreso il costo del quotidiano), che a regime sarà rispettivamente di 4,5 e 3,8 euro, il nuovo magazine avrà una foliazione di 48 pagine e un formato di poco più largo e alto di quello di alcuni settimanali, tra cui Internazionale.

A proposito di altri magazine, Il Foglio Review si ispira a casi editoriali come The New Yorker o ai magazine tedeschi della Süddeutsche Zeitung o di Die Zeit.

Del New Yorker, in particolare, il mensile italiano utilizzerà anche qualche disegnatore per le sue illustrazioni, già a partire dal primo numero in edicola.

Sulla via dei periodici «ci siamo incamminati in occasione del nostro 25° compleanno con il lancio di un magazine, in regalo ai lettori, che ripercorreva la storia d'Italia attraverso le pagine del Foglio», sottolinea Cerasa (vedere Italia Oggi del 28/1/2021).

«Adesso proseguiamo all'insegna della diversificazione della nostra offerta editoriale con Il Foglio Review, pensato in particolare per nuovi lettori giovani under 30 e under 40. Il mensile avrà anche una declinazione online all'interno del Ilfoglio.it.

Devo dire che, finora, ogni nuovo prodotto editoriale che abbiamo lanciato, diverso dal quotidiano, sta contribuendo al conto economico della testata».

Rimanendo sul fronte della diversificazione, le prossime mosse della testata di proprietà dell'immobiliarista Valter Mainetti puntano a una serie di podcast in occasione della milanese Wine week, a cui seguiranno tra un mese circa sei podcast dello stesso Cerasa dal titolo «Come il calcio spiega il mondo».

In attesa del varo di una collana di libri a periodicità fissa (l'idea è almeno due lanci l'anno), poi, Il Foglio si prepara a organizzare la sua Festa, il prossimo 28 novembre a Firenze.

