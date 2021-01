LA CASA DEL CHIAGNI E FOTTI - SIGNORINI ANNUNCIA LA FINALE DEL “GF VIP” PER IL 1° MARZO E INNESCA IL TEATRINO DI TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO CHE IPOTIZZANO DI LASCIARE LA CASA L’8 FEBBRAIO - ZORZI, CHE SA BENISSIMO DI ESSERE UN POTENZIALE VINCITORE, FINGE DI PIANGERSI ADDOSSO: “FORSE STO ANDANDO MALE”. E LA ORLANDO FRIGNA PER IL RISULTATO DEL TELEVOTO CHE NON L’HA MANDATA DIRETTA IN FINALE… - VIDEO

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

Da qui al 1° marzo, il Grande Fratello Vip potrebbe perdere due concorrenti di spicco. Dopo aver appreso la data della finalissima, comunicata ieri sera da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono infatti mostrati dubbiosi sul loro percorso all’interno della casa di Cinecittà, ventilando l’ipotesi di uscire dalla stessa il prossimo 8 febbraio, giorno in cui scade il loro contratto (e cadrebbe l’eventuale penale da pagare per l’abbandono).

In primis, Tommaso si è confidato con Maria Teresa, ammettendo di aver trovato strano il discorso che gli ha fatto Francesco Oppini, che ha sottolineato appunto che l’avrebbe appoggiato qualsiasi decisione avesse preso d’ora in avanti sul suo destino all’interno del gioco. Parole che l’hanno stranito poiché analoghe a quelle pronunciate, qualche giorno fa, al telefono da sua madre:

“Penso, o che sto andando male… o che secondo me devo uscire. Mi ha detto: esci quando vuoi. Se io uscissi l’8, quando ci danno la scelta, non è poco professionale. (…) Se io al secondo prolungamento dico, guarda ho dato, secondo me non è poco professionale“.

Da un lato la Ruta non è sembrata preoccupata dal discorso di Tommaso, specificando che dal suo punto di vista avrebbe presto cambiato idea, dall’altro l’influencer ha accettato di viversi al meglio queste due settimane che restano per cercare ancora di superare le sue crisi d’ansia. In camera con la Orlando, Zorzi ha però detto di essere ormai sicuro del suo ritiro, trovando il supporto della coinquilina, che ha tratto le sue conclusioni appena Dayane Mello è stata eletta prima finalista:

“Io pure. Visto anche il risultato del televoto… (…) Secondo anche, come dire, il parere del pubblico io. (…) Poi vedi. Tu, adesso vivitela in prospettiva così, poi dopo“.

Il milanese è però sembrato irremovibile: “Mi vivo queste due settimane l’8 e poi ciao“. Parole in contraddizione con quanto annunciato ieri sera, dove Tommaso si era detto pronto ad aspettare la decisione del pubblico nei suoi confronti. Il tutto suona dunque come l’ennesimo teatrino alla Zorzi. Dubitiamo davvero che abbandoni il gioco l’8 febbraio, a ormai 3 settimane dalla fine. Stesso discorso vale ovviamente pure per Stefania.

