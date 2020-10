LA CASA DEI RICICLATI - QUELLA MACCHINA DA REALITY DI STEFANO BETTARINI È PRONTO PER FAR IL SUO INGRESSO NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP”: DOPO L’ESPERIENZA DEL 2016, RICORDATA SOLO PER L’ELENCO DELLE DONNE CON CUI HA CORNIFICATO SIMONA VENTURA DURANTE IL MATRIMONIO, L'EX CALCIATORE NELLA CASA RITROVA L’EX FIAMMA DA COPERTINA DAYANE MELLO – MA SOPRATTUTTO È PRONTO A TOGLIERSI QUALCHE MACIGNO DALLA SCARPA CON PRETELLI CHE…

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 5. Nelle prossime settimane il cast di inquilini che abita la Casa di Cinecittà si arricchirà di altre presenze e DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in anteprima di chi si tratta.

Le new entry in procinto di varcare la porta rossa sono in realtà vecchie conoscenze del programma, per differenti ragioni. Il primo ha già preso parte al programma nelle scorse edizioni: Stefano Bettarini. Già ex de La Talpa (inviato), Ballando con le Stelle, Jump – Stasera mi Tuffo, Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi (anche inviato) e Temptation Island Vip, Stefano bisserà l’avventura del 2016 che, nonostante lo vide arrivare in finale, non fu per lui particolarmente esaltante.

Il suo GF Vip, infatti, viene ancora oggi ricordato per la movimentata notte in cui rivelò a Clemente Russo la lista di donne con le quali tradì Simona Ventura durante il matrimonio.

Nella Casa, tra l’altro, Bettarini ritroverà Dayane Mello, con la quale ebbe un flirt in passato, e soprattutto Pierpaolo Petrelli, che definisce “un mezzo provolone”. L’ex velino era tra i tentatori di Temptation Island Vip nell’edizione in cui Stefano partecipò insieme alla fidanzata Nicoletta Larini.

E, intervenuto a Casa Chi, ha rivelato che Pierpaolo c’avrebbe provato – come si suol dire – con la sua fidanzata:

“Quel tentatore lì ce l’ho un pochino qui perché usciti una volta dal programma è quello che ha mandato il messaggio a Nicoletta”

dichiara, mostrando anche l’sms di Petrelli (“Nico! Come stai?”, le scrisse).

E potrebbe non essere tutto.

