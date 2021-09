CASA ROVENTE – SCATTA IL PRIMO LIMONE NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP”: MANUEL BORTUZZO E LULÙ SELASSIÈ SONO STATI TRAVOLTI DALLA PASSIONE IN PIENA NOTTE MENTRE DORMIVANO ABBRACCIATI. PRIMA UN BACETTO DIVENTATO UNO SLINGUAZZAMENTO SOTTO LE COPERTE – POCHE ORE PRIMA MANUEL SI ERA CONFESSATO CON LA PRINCIPESSA: “LA SENSIBILITÀ NON C’È PIÙ ALLE GAMBE, MA INSOMMA, LÀ SOTTO FUNZIONA TUTTO EH...” - VIDEO

All’improvviso… nel cuore della notte… è successo quello che tutti abbiamo iniziato ad immaginare qualche giorno fa. Solo un bacio o l’inizio di qualcosa di più? #GFVIP pic.twitter.com/2LELSzPxno — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Da “www.isaechia.it”

Sta entrando nel vivo la nuova edizione del Gf Vip 6. Il programma è iniziato solo da qualche settimana ma il pubblico da casa già sta assistendo alle prime dinamiche tra i concorrenti.

Protagonisti nelle ultime ore sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due ragazzi sin da subito hanno mostrato di avere una certa complicità e, come raccontato dalla stessa principessa etiope, qualche giorno fa è scattato un bacio a stampo sotto le coperte. Oggi, le immagini live dalla Casa hanno ripreso un momento di passione tra Manuel e Lulù, che ha già mandato in visibilio i fan!

Manuel Bortuzzo è diventato noto al pubblico per la vicenda che lo ha tristemente coinvolto. Il ragazzo, giovane promessa del nuoto, fu raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava all’esterno di un tabaccaio nel quartiere Axa di Roma. Manuel ha raccontato la vicenda ai suoi compagni d’avventura e ha rivelato il difficile percorso affrontato dopo la paralisi alle gambe provocata dal colpo ricevuto. Lulù invece è una delle tre principesse etiopi in gara, sorella di Jessica e Clarissa.

Da “www.corrieredellosport.it”

Manuel Bortuzzo ha raccontato al Grande Fratello Vip alcuni dettagli del suo dramma. Nel 2019 l'atleta è stato coinvolto per sbaglio in una sparatoria: è rimasto paralizzato per una lesione al midollo. “La sensibilità non c’è più alle gambe. Non sento niente le gambe, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre”, ha spiegato Bortuzzo agli altri concorrenti del reality show.

Il 22enne si è poi lasciato andare ad una confidenza intima: "Insomma, là sotto funziona tutto eh...". Un commento che ha divertito molto i coinquilini di Manuel. In questi giorni il nuotatore ha legato molto con Alex Belli e Lucrezia Selassiè. Con quest'ultima si parla già di amore ma i diretti interessati hanno preferito non sbilanciarsi per il momento.

