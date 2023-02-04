SUL CASO ZELENSKY A SANREMO INTERVIENE L’AD DELLA RAI CARLO FUORTES: LA GUERRA IN UCRAINA HA AVUTO UN’IMPORTANZA COSÌ GRANDE NELLE NOSTRE VITE DELL’ULTIMO ANNO CHE LA FORZATURA SAREBBE ESCLUDERLA. LA DIREZIONE DEL FESTIVAL È IN CONTATTO CON LO STAFF DEL PRESIDENTE ZELENSKY PER DEFINIRE LE MODALITÀ DEL SUO INTERVENTO” – "LA MELONI? CON L’ATTUALE GOVERNO IL DIALOGO E’ COSTRUTTIVO" (FUORTES RESTERA’ FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 2024 ANCHE PERCHÉ FIN QUI IL MANAGER SCELTO DA DRAGHI HA ASSECONDATO I DESIDERATA DI MELONI)

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Estratto Dell’articolo di Ernesto Assante Per La Repubblica

carlo fuortes carlo fuortes

Intervista all’amministratore delegato della Rai di Ernesto Assante Carlo Fuortes è amministratore delegato della Rai dal luglio del 2021, e in questi diciotto mesi le cose sono cambiate: il governo, innanzitutto. E sta cambiando anche il festival di Sanremo, che resta l’evento-chiave, «oggi più di ieri il barometro della situazione dell’anno per la Rai», ci dice l’ad, «l’auspicio è che si confermi il successo e, se possibile, si ampli.
 
Sarà così anche quest’anno con il messaggio di Zelensky
«La guerra in Ucraina ha avuto un’importanza così grande nelle nostre vite dell’ultimo anno che la forzatura sarebbe escluderla. La direzione del festival è in contatto con lo staff del presidente Zelensky per definire le modalità del suo intervento».
 
(...)

VOLODYMYR ZELENSKY VOLODYMYR ZELENSKY

E la politica? Quanto conta davvero un amministratore delegato in Rai?
«Conta quanto dicono i suoi poteri definiti dalla legge e dallo statuto. Esistono regole da rispettare. Tenendo conto di tutte le realtà in campo».
 
Qual è il suo orizzonte temporale?
«Il cda in carica scade nel luglio 2024, credo che il lavoro fatto possa essere completato. Vanno definiti il nuovo piano industriale e il nuovo contratto di servizio. Dirigo un’azienda di servizio pubblico la cui governance è pubblica e deve avere un rapporto con le istituzioni. Con l’attuale governo il dialogo è del tutto costruttivo».

 

 

carlo fuortes foto di bacco (2) carlo fuortes foto di bacco (2) zelensky zelensky MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI fuortes fuortes FIORELLO E CARLO FUORTES FIORELLO E CARLO FUORTES

 

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