4 feb 2023 09:20

SUL CASO ZELENSKY A SANREMO INTERVIENE L’AD DELLA RAI CARLO FUORTES: “LA GUERRA IN UCRAINA HA AVUTO UN’IMPORTANZA COSÌ GRANDE NELLE NOSTRE VITE DELL’ULTIMO ANNO CHE LA FORZATURA SAREBBE ESCLUDERLA. LA DIREZIONE DEL FESTIVAL È IN CONTATTO CON LO STAFF DEL PRESIDENTE ZELENSKY PER DEFINIRE LE MODALITÀ DEL SUO INTERVENTO” – "LA MELONI? CON L’ATTUALE GOVERNO IL DIALOGO E’ COSTRUTTIVO" (FUORTES RESTERA’ FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 2024 ANCHE PERCHÉ FIN QUI IL MANAGER SCELTO DA DRAGHI HA ASSECONDATO I DESIDERATA DI MELONI)