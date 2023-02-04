Estratto Dell’articolo di Ernesto Assante Per La Repubblica
carlo fuortes foto di bacco (2) zelensky MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI fuortes FIORELLO E CARLO FUORTES
SUL CASO ZELENSKY A SANREMO INTERVIENE L’AD DELLA RAI CARLO FUORTES: “LA GUERRA IN UCRAINA HA AVUTO UN’IMPORTANZA COSÌ GRANDE NELLE NOSTRE VITE DELL’ULTIMO ANNO CHE LA FORZATURA SAREBBE ESCLUDERLA. LA DIREZIONE DEL FESTIVAL È IN CONTATTO CON LO STAFF DEL PRESIDENTE ZELENSKY PER DEFINIRE LE MODALITÀ DEL SUO INTERVENTO” – "LA MELONI? CON L’ATTUALE GOVERNO IL DIALOGO E’ COSTRUTTIVO" (FUORTES RESTERA’ FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 2024 ANCHE PERCHÉ FIN QUI IL MANAGER SCELTO DA DRAGHI HA ASSECONDATO I DESIDERATA DI MELONI)-
carlo fuortes foto di bacco (2) zelensky MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI fuortes FIORELLO E CARLO FUORTES
CAFONALINO! – A MONTECITORIO ANDREA MONORCHIO, MITOLOGICO EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, PRESENTA IL SUO LIBRO E PARLA DI BERLUSCONI, PRODI, D’ALEMA, DRAGHI – AVVISTATI GIANNI LETTA E L'EX MINISTRO ANTONIO MARZANO, "LAMBERTOW" DINI E LUIGI ZANDA. E POI, PIETRO E SILVIO SALINI, FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE, UNA ROSSEGGIANTE MARIA RITA PARSI E IL BARBUTISSIMO GENERO DI MONORCHIO, LUCA BARBARESCHI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…