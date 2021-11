DALLE CASSE ALLE STELLE – LA STORIA DI HANNAH LOWTHER, L’ATTRICE INGLESE CHE DURANTE LA PANDEMIA HA LAVORATO COME CASSIERA DI UN SUPERMERCATO, ESIBENDOSI PER I CLIENTI TRA GLI SCAFFALI, E ORA INTERPRETERÀ UN RUOLO IN “HEATHERS THE MUSICAL” NEL WEST END DI LONDRA – “HO MANDATO QUALCHE REGISTRAZIONE AL TEATRO SENZA ASPETTARMI NIENTE DI CHE. E POI SAPETE COM' È… ME NE SONO DIMENTICATA” - VIDEO

Michele Farina per il “Corriere della Sera”

Schegge di sana follia: dalle corsie di un supermercato di provincia a un palcoscenico del West End, uno dei templi del teatro mondiale. Dalla routine 9-17 tra gli scaffali dei surgelati alle serate magiche di Heathers the Musical, lo spettacolo che in oltre un decennio da Los Angeles ha viaggiato verso Est passando per Off-Broadway fino ad atterrare a Londra, ispirato al film del 1989 Heathers-Schegge di follia con Winona Ryder e Christian Slater. Questo però non è un film hollywoodiano.

Questa è la storia della ventiquattrenne inglese Hannah Lowther, che fino all'altro giorno e per tutta la durata della pandemia ha lavorato come cassiera in un supermarket della catena Tesco di Reading, sonnacchiosa cittadina di 250 mila abitanti tra Londra e Bristol.

Proprio l'avvento del coronavirus, tarpando le ali a chi lavora in teatro o aspira a trovare un posticino nel mondo dello spettacolo, aveva convinto Hannah a rimediare un'occupazione in una filiera che non ha mai chiuso i battenti durante la pandemia, quella del cibo.

E così l'anonima Anna (non ancora) dei miracoli ogni mattina negli ultimi mesi «cascava dal letto trascinandosi in cucina», come canta la regina del country Dolly Parton nel celeberrimo brano «9 to 5», «tra uno sbadiglio e una stiratina», senza dimenticare di trangugiare una «cup of ambition».

È stata quella «tazza di ambizione» quotidiana, unita al desiderio di vincere la noia e (speriamo noi) anche alla voglia di regalare un po' di spensieratezza ai clienti dei tempi più cupi, a portare la sconosciuta Anna dalle corsie di Tesco al palcoscenico virtuale di TikTok. Le sue storie di cassiera «dalle 9 alle 5» sono state viste e riviste da milioni di persone sui social. Le hanno dato una platea e una notorietà.

A quel punto Anna di Reading ha preso coraggio e ha sorseggiato un'altra tazza di ambizione a costo zero: «Ho mandato qualche registrazione al teatro senza aspettarmi niente di che. E poi sapete com' è - ha raccontato alla Bbc - me ne sono dimenticata». Fino a sabato scorso, quando tra un turno e l'altro alla cassa ha ricevuto una telefonata da Londra. Era la proposta di un contratto, il primo contratto importante della sua vita.

E non in un locale di provincia. L'offerta arrivava direttamente dal West End, dagli scout che lavorano per Heathers The Musical. E così Anna la cassiera avrà i panni e la voce di New Wave Girl. Ma i produttori stanno prendendo in considerazione la sua candidatura anche per due ruoli più importanti. «Ho cominciato le prove lunedì: devo correre perché il debutto è previsto per il 25 novembre».

Mancano due settimane al grande giorno. Miss Lowther ha già ottenuto il suo spicchio di celebrità. Vuole fare bene, non è scontato. Un conto è volteggiare su TikTok cantando tra gli scaffali. Un altro esibirsi dal vivo davanti a un pubblico pagante. Ma Anna dei miracoli di Reading vive questa avventura per quello che è: tutta una sorpresa. Chi l'avrebbe detto, che sarebbe arrivata nel West End. Be, forse i suoi clienti al supermarket. La Bbc assicura che alla Tesco la rimpiangono già

