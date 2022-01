CAVALIER RENZO! – IL PRESIDENTE MATTARELLA HA NOMINATO ARBORE CAVALIERE DI GRAN CROCE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – LA COMMOZIONE DI RENZO: “IN TUTTA LA MIA VITA HO VENDUTO PAROLE, PER QUESTO RICONOSCIMENTO IMMENSO PER LA PRIMA VOLTA NON NE HO AVUTE. E' IL PREMIO PIÙ PRESTIGIOSO....MA NON E UN PREMIO ALLA CARRIERA. CHE CONTINUA…" – LE CONGRATULAZIONI DI FRANCESCHINI, FUORTES E SOLDI

Mattarella nomina Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce

RENZO ARBORE NOMINATO CAVALIERE DA SERGIO MATTARELLA

(ANSA) - "Il Presidente Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana". Lo si legge sul profilo Twitter del Quirinale.

Arbore cavaliere: Manfredi, complimenti Renzo amico di Napoli

(ANSA) - "Complimenti al caro Renzo Arbore, grande amico di Napoli. Il suo straordinario impegno artistico e sociale ha avuto il giusto riconoscimento nella nomina del Presidente Mattarella a Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana". Così su twitter il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si complimenta con il noto showman.

Arbore Quelli della notte

Arbore cavaliere, per la prima volta non ho avuto parole

(ANSA) - "In tutta la mia vita ho venduto parole, per questo riconoscimento immenso per la prima volta non ne ho avute" commenta all'ANSA Renzo Arbore nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

renzo arbore con le cacao meravigliao

L'artista, classe 1937, che già aveva avuto l'onorificenza di Grand'Ufficiale (dal presidente Scalfaro ndr), aggiunge: "E' il premio più prestigioso....ma non e un premio alla carriera. Che continua…".

Arbore cavaliere: Rai, congratulazioni da presidente e ad

(ANSA) - La presidente della Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato Carlo Fuortes si congratulano con Renzo Arbore, insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

quelli della notte - dago, arbore, leonardo mondadori, bracardi, marisa laurito, simona marchini

"Le qualità artistiche, le capacità professionali e l'estro di Arbore - viene riportato in una nota congiunta - che hanno contraddistinto numerosi programmi per la radio e la televisione sono motivo di orgoglio per il servizio pubblico italiano. Lo stile di Arbore e il suo impegno in azioni benefiche di solidarietà con persone che soffrono costituiscono un esempio costantemente apprezzato dal pubblico oltre che da quanti lavorano nell'intrattenimento e nella comunicazione".

Arbore cavaliere: Franceschini, riconoscimento a grande artista

dago renzo arbore a quelli della notte

(ANSA) - "Congratulazioni a Renzo Arbore che è stato insignito oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un importante riconoscimento per un grande artista italiano amato in tutto il mondo". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

PAZZAGLIA - DAGO - AMBASCIATORE USA MAXWELL RAAB - RENATO CAROSONE - NINO MANFREDI - RENZO ARBORE - DE CRESCENZO BY MARCELLINO RADOGNA Arbore Boncompagni - Alto Gradimento MASSIMO TROISI E RENZO ARBORE Dago, Carosone, Arbore, premio Orso alla Cabala Arbore e Dago, presentazione de "Il peggio di Novella 2000" - 1986 arbore e dago De Crescenzo Arbore e Dago - anni '80 presepe dago, de crescenzo, laurito, arbore Renzo Arbore Roberto Dagostino - Il-Peggio Di Novella renzo arbore moana pozzi smorza 'e llights ovvero caserta by night Arbore Boncompagni Marenco Bracardi - Alto Gradimento marisa laurito renzo arbore arbore FRASSICA ARBORE arbore renzo arbore e mario marenco l altra domenica 5 l altra domenica 4 renzo arbore moana pozzi smorza 'e llights ovvero caserta by night