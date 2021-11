CAVALLI NEL MOTORE - IL RITRATTONE DELLA PORNODIVA RACHAEL CAVALLI BY BARBARA COSTA: "HA 37 ANNI, DUE FIGLI, ED È SALITA SUL CARRO DEL PORNO ALLA "VENERANDA" ETÀ DI 33 ANNI. FATALONA ALTA 1 METRO E 75 PER 67 KG MAGNIFICAMENTE DISTRIBUITI, GRAZIE A ONLYFANS HA AGEVOLMENTE MESSO SU UNA MICRO IMPRESA A SUO NOME, CON UNA MICRO SQUADRA DI DIPENDENTI. DOPO LAVORI PART-TIME DI BARISTA, CAMERIERA, IMPIEGATA HA POSATO SU "PLAYBOY" E POI…"

Barbara Costa per Dagospia

37 anni, due figli, e tanto tanto porno. Rachael Cavalli non solo è una bionda naturale (lo vedi dai peli della sua vagina, che non sempre lei si depila, lasciandoli liberi che spuntano fuori dagli slip, fluenti agli angoli e su al pube, e peccato che non si lasci – o non abbia? – ciuffi di peli nell’ano, sarebbe stata l’apoteosi, di un certo desiderio, di un porno e di un sesso, animalesco, selvatico di umori e di sapori) e non solo ha i seni migliorati, pompati che a strizzarci in mezzo un pene si gloria di sperma gioia, ma è salita sul carro del porno alla "veneranda" età di 33 anni.

Come la nostra Malena a 33 anni Rachael ha iniziato, perché oggi non è più come due decenni fa, quando per una donna dopo i 30 le porte del porno si richiudevano, per sbarrarsi senza appello appena toccava gli "anta". In pochissime si sottraevano a un tale destino. D’altronde sono quanti, 10 anni?, che non si hanno più remore ad ammetterlo: agli uomini – e agli amanti del porno – la donna milf piace, anche (forse più?) se non ha il corpo sinuoso di questa "mommy" qui.

Uno dei porno trend del nuovo millennio è che non c’è più un’età "giusta" e giovane per essere pornoattrici, e Rachael Cavalli ne è la prova: entrata nel porno più che 30enne col nome di Crystal Nicole, in pochi se la son filata. Ha poi rifatto le tette, cambiato agente, nome, non retrocedendo in ambizione, ed ecco che, in questo ultimo anno e mezzo, Rachael è svettata quale milf tra le milf.

Nei porno vincenti che gira – e prendo in esame solo quelli girati nel 2021 – Rachael è la milf che si sc*pa il figliastro in casa al sicuro in quarantena, o sotto la doccia, o è la cougar in trii lesbici, la matrigna creampie, la moglie âgée felice di farsi gli amici del marito cuckold, la donna matura che vuole solo fidanzate più giovani, la mamma che "senza volere" si fa il compagno di scuola della figlia, ma pure la suocera in porno serie a episodi, o la nave-scuola per ragazzi e ragazze vergini.

Se il prototipo della californiana playboiesca tutta salute, tettona e biondona ha comandato le fantasie degli uomini degli anni '50, ritornando a far faville negli anni '90 (Pamela Anderson docet), mai è tramontato nella fervida immaginazione pornomane: se ad esso associ la lascivia proibita che la milf nel porno-step (il porno finto incesto) istiga, ti spieghi la riuscita di questa fatalona qui.

Fatalona alta 1 metro e 75 per 67 kg magnificamente distribuiti a cui, all’annuncio di OnlyFans (poi ritirato) di non voler ospitare più esplicito materiale porno, è preso un mezzo infarto: Rachael è proprio grazie a OnlyFans che ha agevolmente messo su una micro impresa a suo nome, con una micro squadra di dipendenti. Tutti costretti a cercarsi altri lavori, se OnlyFans avesse chiuso il suo rubinetto di porno e quattrini!

Rachael Cavalli è nata e cresciuta a Indianapolis. Famiglia e scuole regolari, un anno di college, mollato quando è rimasta incinta. Uno – e poi un altro – figlio da crescere con lavori part-time di barista, cameriera, impiegata. Lavori che lei odiava. È arrivata in California coi figli piccoli tentando di far qualcosa nella moda. Dice che è stato un suo amico ad indirizzarla verso il porno. Sia come sia, Rachael ha copiato l’immagine alle due sole donne che del porno avesse qualche nozione: Jenna Jameson e Briana Banks.

Al pari delle sue porno miti, Rachael ha posato su "Playboy" (edizioni Nuova Zelanda e Australia) in scatti d’autore, nei numeri di gennaio e luglio scorsi. Rachael riconosce e brinda al suo percorso alternativo: lei a 20 anni era già una mamma con responsabilità diverse dalle sue coetanee. Lei è entrata nel porno con un pezzo di vita già vissuto, con un’esperienza e un equilibrio suoi. Rachael è fierissima di ciò che fa, e non lo nasconde ai figli. Non avrebbe senso.

Lei è una mamma a tempo pieno quando non è sui set a lavorare, o a creare scene inedite da smerciare sul suo canale OnlyFans. Escono di lei scene su scene, e si parla di lei quale star dei prossimi Oscar del Porno.

Di certo, nella categoria milf, dove la trovi un’attrice più brava e in forma e con più faccia tosta da chiedere consiglio alla figliastra su come sedurre le sue coetanee, ragazze con la metà dei suoi anni ("She’s Half Your Age"), oppure una mamma la cui figlia porta a casa un compagno di studi e "mommy" Rachael non ci capisce più niente, perché questo ragazzo è un superdotato, ed eccola che si infila sotto il tavolo a succhiarglielo ("Mommy Fucked My Study Bubby 2"), ma pure una moglie che lavora e la sera è stanca e deve pure fare le faccende domestiche e preparare la cena prima che il marito torni a casa, casa dove abita un figliastro indolente che sta sempre davanti ai videogames, e che le dà una mano solo se premiato a blow-job ("You Help Me, I Help You")?

