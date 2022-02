5 feb 2022 18:30

CAZZATE IN ZONA CESARINI - MA LORENA CESARINI CHE SUL PALCO DI SANREMO CI HA INFLITTO UN PISTOLOTTO SUL RAZZISMO SUBÌTO E’ LA STESSA CHE UNA SETTIMANA PRIMA, IN UN COLLOQUIO CON IL SETTIMANALE “OGGI”, DICEVA: “GLI ATTACCHI SUI SOCIAL? E VABBÈ, PARLARE DI ODIO RAZZIALE PER UN PAIO DI POST MI SEMBRA UNA MONTATURA. LA MIA ITALIANITÀ VIENE PRIMA DEL COLORE DELLA PELLE, NON SONO MAI STATA VITTIMA DI RAZZISMO”