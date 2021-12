DALLA CELLA ALL'ARISTON – TRA I CANTANTI IN GARA A SANREMO 2022 CI SARA' ANCHE IL RAPPER HIGHSNOB, NOME D'ARTE DI MICHELE MATERA, CHE SI ESIBIRÀ AL FESTIVAL INSIEME A HU (VISTA L’ANNO SCORSO A SANREMO GIOVANI) – IL CANTANTE HA UN PASSATO TURBOLENTO, TRA DIPENDENZE, LITIGI CON FEDEZ E IL CARCERE (“PER GUAI DEI QUALI PREFERISCO NON PARLARE”) - VIDEO

highsnob 9

M. M. per "il Messaggero"

Per Highsnob il Festival di Sanremo rappresenterà una rivincita, artistica ma anche e soprattutto personale. Non solo perché si sta riprendendo in questi giorni da un delicato intervento chirurgico e del quale, per ora, preferisce non parlare e ha saputo della sua partecipazione in gara tra i big al Festival 2022, dove gareggerà in coppia con la cantautrice Hu (vero nome Federica Ferracuti, classe 1994, vista l'anno scorso a Sanremo Giovani) dal letto d'ospedale.

hu 2

Ma anche perché all'Ariston Michele Matera, 32 anni, campano di nascita ma ligure d'adozione, cercherà un riscatto da un passato segnato da stupefacenti, dipendenze e anche dal carcere («per guai dei quali preferisco non parlare»).

LE POLEMICHE

Se nel 2020 suscitarono polemiche i contenuti dei testi di Junior Cally, la storia di Highsnob non susciterà meno scalpore a ridosso del Festival. A scoprirlo fu Fedez, all'epoca del duo Bushwaka, composto insieme all'ex sodale Samuel Heron.

highsnob 10

Poi il sodalizio con Heron terminò e con Fedez, Highsnob finì per litigare per questioni contrattuali. La disputa finì pure nelle aule dei tribunali. L'ultimo lp di Highsnob, Yang, risale al 2020. Nel suo palmares due dischi d'oro, quelli per i singoli 23 coltellate e Harley Quinn.

highsnob 8 hu 3 fedez MIKE HIGHSNOB HIGHSNOB sanremo 2022 MIKE HIGHSNOB highsnob 1 highsnob 2 highsnob 3 highsnob 5 highsnob 4 highsnob 6