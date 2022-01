A CENA COL CANNIBALE – MARTHA STEWART, PRESENTATRICE E GURU DEL BENESSERE AMERICANA, HA RIVELATO DI AVER INTERROTTO UNA RELAZIONE CON ANTHONY HOPKINS PERCHÉ “QUANDO ERO CON LUI NON RIUSCIVO A NON PENSARE AD HANNIBAL LECTER. L'UNICA COSA CHE MI VENIVA IN MENTE ERA LUI MENTRE MANGIAVA NEL FILM” – I DUE SI SAREBBERO FREQUENTATI NEGLI ANNI ’90, POCO DOPO CHE L’ATTORE INGLESE HA VINTO L’OSCAR PER IL SUO RUOLO IN “IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI” E…

Antonello Guerrera per la Repubblica

Andare a cena con Hannibal "the Cannibal"? "Ma neanche morta!". Non è una scena inedita del film capolavoro Il silenzio degli innocenti e nemmeno del sequel Hannibal in cui Anthony Hopkins, alias l'agghiacciante Doctor Lecter, mangiava il fegato delle sue vittime o riservava un bel soffritto al loro cervello. Questa, invece, è la rivelazione di Martha Stewart, l'80enne imprenditrice, presentatrice e guru del benessere americana.

Che l'altra sera, nel salotto tv di The Ellen Show condotto da Ellen DeGeneres, ha dichiarato di aver interrotto una presunta relazione con l'84enne attore inglese perché quel suo terribile ruolo grazie al quale vinse l'Oscar nel 1992 (nonostante fosse di soli 16 minuti) aveva travalicato lo schermo. E così, per Stewart, era impossibile passare del tempo con Hopkins senza pensare al terrificante Doctor Lecter.

Nel 1990 Stewart, che curiosamente in carriera è stata anche cuoca gourmet di successo, divorzia dal suo allora marito Andrew. Poi, non è chiaro quando, incontra Hopkins, ma la relazione tra i due non è una novità. La donna ne aveva già parlato al The Meredith Vieira Show, quasi otto anni fa, ma senza scendere nei particolari, a parte "andavamo a cena" e "una ragazza deve baciare e mai dirlo in giro".

E dunque: «Ci siamo frequentati per un po', ma poi ho deciso di interrompere tutto». Perché? «Dopo averlo visto in quella sua parte, quando ero con lui non riuscivo a non pensare ad Hannibal Lecter». Continua Stewart: «Ho una casa grande, e anche un po' sinistra, nel Maine, quaranta ettari di terreno nel bel mezzo di una foresta. Non riuscivo neanche a immaginare di portare Anthony Hopkins a casa mia. Non avrei mai potuto. L'unica cosa che mi veniva in mente era lui mentre mangiava, nel film».

Certo, a quanto sappiamo Hopkins non è mai diventato cannibale nella vita reale né è rimasto troppo sconvolto da quell'indimenticabile ruolo, a differenza di molte altre star di Hollywood travolte dalla loro stessa, profondissima interpretazione.

Come un altro premio Oscar quale Adrien Brody, che ci mise quasi due anni a riprendersi da Il pianista, o Danny De Vito che ebbe per un po' un amico immaginario dopo i mesi passati in manicomio per prepararsi a Qualcuno volò sul nido del cuculo, o ancora, Kate Winslet che rimase a lungo con l'accento tedesco dopo The Reader, Johnny Depp e Val Kilmer che dovettero rifugiarsi in rehab per disintossicarsi, rispettivamente, dai ruoli di Paura e delirio a Las Vegas e di Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone.

Fino ovviamente a Heath Ledger e il suo tragico suicidio nel 2008, a 29 anni, dopo la scioccante parte di Joker che aveva distrutto la sua esistenza. Niente di tutto questo per Sir Anthony. C'è solo un problema: dal 2003, Hopkins è sposato con la sua terza moglie, Stella Arroyave. Quando sarebbe avvenuta la tresca con Stewart? Lei non ha fornito dettagli. Lui non ha mai commentato.

