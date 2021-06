4 giu 2021 18:43

A CENA CON LA RAGGI O DILETTA LEOTTA? LA RISPOSTA PEPATISSIMA DI PAOLA FERRARI A “UN GIORNO DA PECORA” – "MEGLIO SALVINI O MELONI? IO SONO PRO GIORGIA DA TEMPI NON SOSPETTI, MI PIACE PER TANTI MOTIVI - IO SINDACA DI ROMA? “NO, NON È PROPRIO IL MIO CASO, È UN LAVORO NON FACILE, CAPISCO CHE CI SIANO POCHI CANDIDATI”