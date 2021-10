CERCATE UN SITO CON ZERO DIALOGHI E MOLTO SESSO? E' NATO "SLAYED" - BARBARA COSTA: "SOLO A SCORRERE I NOMI DELLE PORNODIVE CHE VI RITROVI, C’È DA USCIRE DI TESTA. GUIDA LA SFILATA LA PERFORMER OF THE YEAR 2021 EMILY WILLIS, MA CON LEI VI SONO LA RICCIOLONA CECILIA LION, LA MINI CINESINA LULU CHU, E VANNA BARDOT, E QUEL BISCOTTINO DI SCARLIT SCANDAL, E MOLTE, MOLTE ALTRE, COME LA NAVIGATA ADRIANA CHECHIK, QUI IN SCENE DI…" - FOTO

slayed

Barbara Costa per Dagospia

Cosa vogliono gli uomini? Zero dialoghi. Solo sesso. Concetto estremamente visivo e stilizzato di porno hardcore. Di corpi di femmine con sessi e ani in maxi primi piani. A misura e calibro e tempo di masturbazione maschile. Secondo i desideri di menti, e mani, maschie, che sognano su donne intrepide in pose esplicite. Se è questo che cerchi e vuoi, per te è nato "Slayed", nuovo sito porno ideato e realizzato da due uomini, il regista Laurent Sky e il produttore Mike Miller, i quali puntano ogni porno fiches sulla sublimazione delle donne. E che donne. Solo il meglio. Del porno. In circolazione.

slayed

Donne non della porta accanto, donne che non hai come compagne, amiche, colleghe di lavoro, e donne che difficilmente trovi in giro e credimi, è meglio per te: queste sono donne con cui è meglio non uscire, incontrare, e averci a che fare. Perché sono donne pericolose. Non le temi? Le vuoi? Sì? Allora sei pronto a goderne, e ad essere porno sfinito e "ucciso" (slayed), da donne davvero consapevoli della loro magnetica seduzione.

“Per me il porno ha un limite ed è il mio”, dice Laurent Sky, “io mai degraderò una donna in un mio film. Io creo utopie porno come fossero spot, clip pubblicitarie, per spettatori intelligenti e esigenti che sono i miei clienti. Con me si fa sul serio, e col mio porno si torna indietro, al passato, ma non al vecchio”.

slayed.com 4

Laurent Sky, sofisticato regista francese, esordi da fotografo mainstream, e iniziato al porno da direttore della fotografia, ha premi e Oscar in bacheca. Il suo è studiato porno d’autore, “glamorously dirty”, patinato e ricercato, sulla scia di Maestri quali Andrew Blake e Michael Ninn. Due geni, due visionari, due che hanno portato il porno – e la regia porno – su un altro, e insuperabile, livello. Laurent Sky è figlio di quel porno lì, di quella eleganza, di quegli anni '90 dove il porno era innalzato da corpi bellissimi ma reali, non livellati né social spersonalizzati. Porno ispirato allo charme delle top model anni '90, e all’arte creativa dei video musicali con MTV al suo splendore, col web ai suoi primi se non vagiti, passi.

slayed.com 3

Slayed era il sito più atteso dell’anno e giustamente: solo a scorrere i nomi delle porno-assassine che vi ritrovi, c’è da uscire di testa. Guida la porno sfilata la Performer of the Year 2021 Emily Willis, ma con lei vi sono la ricciolona Cecilia Lion, la mini cinesina Lulu Chu, e Vanna Bardot, e quel biscottino di Scarlit Scandal, e molte, molte altre, come la navigata Adriana Chechik, qui in scene di porno squirting al rallentatore. Slayed propone video su video lesbici con queste interpreti che si divorano a due, una sull’altra, una contro l’altra, con foga e mai rapide, quando prendono in mano uno strap-on, o ogni volta che se la mangiano a vicenda a ritmo cadenzato all’altrui spasmo. Queste son donne che ti sfidano.

slayed.com 2

Crepitando calore. Sudore. È lesbian abbondato e celebrato, perché il lesbian non entrerà mai nelle categorie del sesso gay, e non perché non sia gay, ma perché ha troppi seguaci tra gli uomini etero e con il testosterone a mille, un numero che straborda, che aumenta, che non conosce requie. Sono loro che lo cercano in netta maggioranza. A cosa credi servano due uomini come Sky e Miller a comando di questa nuova porno impresa? Loro la sanno lunga, e Slayed è il loro marchio porno di lusso. A Slayed la controparte maschile è bandita. Il maschio che conta è uno solo: colui che guarda il video. È lui il solo importante, l’unico a cui pensare. Vale il suo piacere. Queste mantidi sono lì per lui, anche se pare che lo snobbino.

slayed.com 1

E invece queste fascinose creature, performanti sesso feroce, lo fanno per eccitare lui, con loro, insieme a loro. Grazie a loro. Alla loro goduria di corpi setosi, sodi, a inquadratura piena, ravvicinata, di qualità non inferiore a una produzione hollywoodiana. Ma è e c’è sesso hard-core, con pelli, e lingue e bocche unguentate e brillantate. Slayed è grande porno, notturno, per nulla plottato. Slayed sta e spinge a livello base dell’interazione sessuale, a tensioni primordiali. Slayed è sesso primevo. Essenziale. Slayed è sito porno nastiness per godimento nastiness, tradotto e inteso il più spinto che sia.

slayed vanna bardot slayed alexis tae slayed alexis tae (1) slayed 7 slayed adriana chechik (1) slayed 5 slayed (10) slayed (11) slayed (2) slayed (1) slayed (15) slayed (2) slayed 1 slayed (12) slayed (13) slayed (14) slayed (16) slayed (17) slayed (18) slayed (18) slayed 2 slayed (3) slayed (4) slayed 6 slayed (5) slayed (6) slayed (8) slayed (9) slayed 3 slayed adriana chechik e scarlit scandal slayed 4 slayed kiara cole slayed neon dream slayed ariana marie slayed emily willis (1) slayed emily willis slayed groove slayed ivy wolfe slayed kenzie anne e avery cristy slayed kiara cole (1) slayed kiara cole e lulu chu slayed lulu chu

slayed 8 slayed 9