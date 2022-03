Oscar, tensione alla cerimonia: Will Smith dà un pugno a Chris Rock

Momento di tensione sul palco durante la cerimonia di premiazione degli Oscar. Quello che sembrava uno sketch tra Chris Rock e Will Smith è invece degenerato in uno scontro fisico con Smith che ha perso le staffe, si è alzato dalla poltrona e ha sferrato un pugno a Rock.

Il comico, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sulla moglie dell'attore, Jada Pinkett ("Ti prepari per Soldato Jane 2?" con allusione al look di Demi Moore): tempo fa l'attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecia.

La star di "Una famiglia vincente - King Richard" non ha apprezzato la gag di Chris Rock, così è salito andato sul palco e dopo aver colpito il collega gli ha intimato: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca".

Durante la pausa pubblicitaria sono andati a parlare con Smith sia la sua agente che Denzel Washington. Smith si è poi scusato durante il discorso dal palco per aver appena vinto l'Oscar come migliore attore protagonista:

"Vorrei scusarmi con l'Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. L'arte imita la vita e io mi sto comportando come un papà pazzo come era Richard, l'amore ti fa fare cose pazze"

"E' la più grande notte nella storia della televisione", invece ha detto Chris Rock dopo l'alterco con il collega e prima di presentare il documentario vincitore dell'Oscar.

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Tutti i vincitori

Miglior film: CODA

Migliore attrice protagonista: Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye)

Miglior attore protagonista: Will Smith (Una famiglia vincente - King Richard)

Migliore regia: Jane Campion (Il potere del cane)

Migliore canzone: No time to die - Billie Eilish e Finneas O'Connell (No time to die)

Miglior sceneggiatura non originale: Sian Heder (I segni del cuore - CODA)

Miglior sceneggiatura originale: Kenneth Branagh (Belfast)

Migliori costumi: Jenny Beavan (Crudelia)

Miglior film internazionale: Drive My Car (Giappone - Ryusuke Hamaguchi)

Miglior attore non protagonista: Troy Kotsur (I segni del cuore - CODA)

Miglior film d'animazione: Encanto

Migliori effetti speciali: Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer - Dune (Dune: Part One)

Miglior fotografia: Greig Fraser - Dune (Dune: Part One)

Miglior attrice non protagonista: Ariana DeBose (West Side Story)

Miglior trucco: Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh - Gli occhi di Tammy Faye (The Eyes of Tammy Faye)

Miglior sonoro: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett - Dune (Dune: Part One)

Miglior scenografia: Patrice Vermette - Dune (Dune: Part One)

Miglior montaggio: Joe Walker - Dune (Dune: Part One)

Miglior colonna sonora: Hans Zimmer - Dune (Dune: Part One)

Miglior cortometraggio: The Long Goodbye, regia di Aneil Karia e Riz Ahmed

Miglior documentario: Summer of Soul

Miglior corto documentario: The Queen of Basketball, regia di Ben Proudfoot

Miglior corto d'animazione: The Windshield Wiper, regia di Alberto Mielgo e Leo Sanchez

