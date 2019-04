Alberto Dandolo per Dagospia

Indovinello del Sirenetto. A Milano non si parla d’altro: i mejo “duomosessuali” in queste frenetiche ore stanno ricordando le imprese sessuali del notissimo e super discusso politico leghista, amante della famiglia. Si sussurra, infatti, che il noto parlamentare abbia un passato tutt’altro che immacolato. Avvertitelo che nelle chat dei più influenti gay di Milano stanno girando le sue vecchie foto con giovinotti in erba a lui avvinghiati. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo…

Indovinello a Cinquestelle. Gira voce che, qualche tempo fa, sia stata scattata la foto di un bacio molto compromettente tra due notissimi esponenti del Movimento. Si dice anche che la suddetta foto sia stata acquistata, per un’enorme cifra, da una zelante signora a loro vicina. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo…

Chi è la giovane conduttrice che, all’ombra del cavallo di Viale Mazzini, si è data da fare con una serie di diffide a quei giornalisti che hanno osato parlar male di lei? Ah, saperlo…

Qualcuno avverta la bombastica Elisabetta Gregoraci che in quel di Parma si mormora che l’imprenditore a cui è legata, tal Francesco Bettuzzi, sia molto farfallone e che abbia avviato una segreta relazione con una sua bella e giovane concittadina. Solo pettegolezzi sotto i portici? E a proposito di Briatore: nessuno ha notato che il “Bullonaire”, durante la trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’arena”, ha fortemente sponsorizzato l’ingresso di Urbano Cairo in politica per raccogliere l’eredità di Berlusconi. Cosa bolle nel pentolone?

Qualcuno avverta Fabrizio Corona, ospite delle patrie galere, che l’allieva ha superato il maestro. Gira voce, infatti, che la curvacea Taylor Mega abbia ripreso con il suo rovente smartphone un’inquietante scena: “Furbizio” che la sculacciava in modo veemente nelle ore successive all’intervento chirurgico al suo lato B per mano di Giacomo Urtis. Cosa ne farà del video la bonissima “morta di fama”?

Paolo Mieli è in amore! Si sussurra che l’ex direttore del “Corriere della sera” abbia perso la testa per un’audace 29enne. Di chi si tratta? Anche altri due vecchi leoni hanno trovato la “guerra dei sensi”. Quel consumato marpione di Alain Elkann ha conquistato Osanna Rebecchini, ex moglie di Gian Galeazzo Visconti di Modrone e Luca Montezemolo avrebbe catturato l’anima e lo sguardo di Ilaria Venturini Fendi…

Valeria Marini, Claudia Galanti, Aida Yespica e un nugolo di altre fanciulle sono state avvistate, negli ultimi tempi e con sempre maggiore frequenza, in quel di Dubai. Chi devono incontrare? E perché?

Cosa ci faceva, qualche giorno fa, la conduttrice milanese del Tg5 Francesca Pozzi a Saxa Rubra? Chi ha incontrato? Ah, saperlo…

Cosa diranno due esimi politici ai risparmiatori di Banca delle Marche quando si scoprirà che l’ex marito di una loro collega parlamentare ha chiesto, e mai restituito, un prestito di 20 milioni di euro?

Miracoli Rai. L’attore per mancanza di pose, Beppe Convertini, potrebbe condurre “la Vita in diretta - Estate”. Sapete perché? Chiedetelo al sottosegretario Vincenzo Spadafora…

Mentre Luigino Di Maio incontrava la stampa per l’affaire Ilva, la mitologica pornostar polacca Amandha Fox si spogliava a Taranto nell’hotel Acropolis. Fra le altre cose, la Fox ha chiesto pubblicamente al viceministro di sottoscrivere il documento per chiedere all’Unesco di inserire la città vecchia di Taranto tra i siti di interesse mondiale. In assenza di risposte positive, la pornodiva ha giurato di prendere iniziative clamorose. Quali?

