3 giu 2024 18:20

CHE BABILONIA IN PIAZZA SAN BABILA! – L'ESIBIZIONISTA ELODIE SI TUFFA NELLA FONTANA DELLA PIAZZA MILANESE PER LANCIARE IL SUO NUOVO SINGOLO, “BLACK NIRVANA” - LA CANTANTE MEZZA NUDA (TANTO PER CAMBIARE), INSIEME A UN NUTRITO GRUPPO DI BALLERINI, HA ORGANIZZATO UN FLASHMOB BALLANDO TRA GLI SCHIZZI D'ACQUA E MANDANDO IN SUBBUGLIO I PIPPAROLI - POCO DISTANTE DALLO SHOW, IL GENERALE VANNACCI TENEVA IL SUO COMIZIO ALL'EVENTO ELETTORALE DELLA LEGA... VIDEO