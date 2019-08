CHE BEL TETT-A-TETT! - TAYLOR MEGA PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO IN TOPLESS IN CUI APPOGGIA LE BOCCE SU QUELLE DI UN’AMICA BONA - I FAN SI SCATENANO: “TUTTA PLASTICA”, “MANI IN ALTO…”, “SE VE LE PRENDO NON VE LE RENDO”, “E’ TEMPO DI PROSCIUTTO E…MELONI”

Camilla Ortolani per https://urbanpost.it

TAYLOR MEGA

L’estate 2019 è davvero bollente, ma non solo per le temperature ma per le foto di Taylor Mega. L’ultimo post delle sue vacanze ha davvero scatenato il fini mondo. La sua foto la si può definire una delle più hot pubblicate nell’ultimo periodo. Ma cos’ha di tanto speciale? Se sei debole di cuore, forse non dovresti continuare a leggere.

La foto di Taylor Mega

Taylor Mega ha passato delle vacanze da urlo a Porto Cervo ed il suo pubblico è stato coinvolto in ogni momento. Tante foto e video della vacanza, ma in nessuna di queste appare il paesaggio che la circonda. In primo piano sempre Taylor in qualche posa sensuale. Sfogliando il suo profilo si rimane davvero folgorati da tanta bellezza, eppure lei è riuscita a superarsi. Le vacanze ormai sono finite, Taylor è tornata nella sua bella Milano, ma prima di lasciarci Porto Cervo ha pubblicato una foto da mozzare il fiato. Nello scatto vediamo Taylor e la sua amica e collega, Erica Piamonte, in topless con il senso schiacciato l’una contro l’altra. Occhi chiusi, pelle ambrata e forme sensuali.

taylor mega bikini mega swim

I commenti alla foto

La foto ha davvero scosso l’animo dei suoi followers. La foto nel giro di poco tempo è diventata lo sfondo di un gran numero di cellulari. I fan sono rimasti quasi senza parole, anche se c’è chi ha commentato dicendo: “Troppa bellezza in una sola foto. Noi non reggiamo. Aiuto. Siete bellissime ragazze!“. C’è chi ironizza affermando: “Lo scoglio dietro prima che vi vedesse era un sasso“. Chi invece esprime una richiesta: “Toglietele quelle mani“.

Ma potevano mancare le critiche? Ovvio che no, Taylor è uno dei bersagli preferiti degli haters. Forse anche perché sa tenergli testa. Infatti alcuni rispondo alla sua foto affermando: “Facile essere così belle con la chirurgia plastica“. Cogliamo forse una piccola nota di invidia?

taylor mega lato b (2) taylor mega champagne taylor mega 4 taylor mega 5 taylor mega IL LATO B DI TAYLOR MEGA taylor mega (5) taylor mega topless instagram taylor mega 2 taylor mega (8) taylor mega 6 taylor mega lato b 1 taylor mega 1 taylor mega 7 IL LATO B DI TAYLOR MEGA taylor mega 4 taylor mega 3 taylor mega (1) taylor mega 5 taylor mega 2 taylor mega 1 taylor mega lato b taylor mega taylor mega 9