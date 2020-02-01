DIODATO NINA ZILLI DIODATO NINA ZILLI DIODATO NINA ZILLI
CHE BOMBA IL DUETTO DIODATO-NINA ZILLI! - VIDEO: NON TUTTO È UNO SFREGIO STONATO NELLA SERATA DEI DUETTI: C'È ANCHE CHI SA COSA VUOL DIRE STARE SU UN PALCO ED ECCITARE LE FOLLE CON ABITI ECCENTRICI, COREOGRAFIE ISPIRATE E BALLI SCATENATI - LA COVER DI ''24MILA BACI'' FARÀ BALLARE L'ESTATE-
AVVISATE LA MERKEL: INDUSTRIE TEDESCHE KAPUTT! PRODUZIONE GIÙ DEL 3,5%, PEGGIOR DATO DA DIECI ANNI – LA GELATA DEL MESE DICEMBRE, RISPETTO AL NOVEMBRE PRECEDENTE, È NETTAMENTE PEGGIORE DELLE ATTESE CHE SI ATTESTAVANO SU UNA SOSTANZIALE STABILITÀ. A GUIDARE LA FLESSIONE, ARGOMENTANO GLI OSSERVATORI, SONO STATE LE… - LE PREVISIONI PER IL 2020
COSA HA OTTENUTO DEL VECCHIO CON LE CENTINAIA DI MILIONI INVESTITI IN MEDIOBANCA? CHE DAL 2023 L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRÀ ESSERE ESTERNO - NAGEL ARCHIVIA IL PRIMO SEMESTRE CON RICAVI E UTILI IN CRESCITA, E A OTTOBRE LASCERÀ CHE LO STATUTO VENGA MODIFICATO: IL CAPO AZIENDA NON DOVRÀ PIÙ ESSERE UNO CHE VIENE ''DA DENTRO'', REGOLA CHE FU INTRODOTTA PER GARANTIRE L'INDIPENDENZA DELLA BANCA DA UNICREDIT, NEL FRATTEMPO USCITA DAL CAPITALE
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…