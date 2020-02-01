CHE BOMBA IL DUETTO DIODATO-NINA ZILLI! - VIDEO: NON TUTTO È UNO SFREGIO STONATO NELLA SERATA DEI DUETTI: C'È ANCHE CHI SA COSA VUOL DIRE STARE SU UN PALCO ED ECCITARE LE FOLLE CON ABITI ECCENTRICI, COREOGRAFIE ISPIRATE E BALLI SCATENATI - LA COVER DI ''24MILA BACI'' FARÀ BALLARE L'ESTATE

-

Condividi questo articolo

 

 

 

DIODATO NINA ZILLI DIODATO NINA ZILLI DIODATO NINA ZILLI DIODATO NINA ZILLI DIODATO NINA ZILLI DIODATO NINA ZILLI

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute